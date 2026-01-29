କମିଲା 'ବର୍ଡର 2' କ୍ରେଜ, 6 ଦିନରେ ରୋଜଗାର କଲା ମାତ୍ର ଏତେ କୋଟି
'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଓ ଛୁଟିଦିନ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କ୍ରେଜ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 6ଷ୍ଠ ଦିନରେ କେତେ କମାଇଲା ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର 2' ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 6 ଦିନ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଭଲ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଏହାର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ "ବର୍ଡର 2" ର କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 200 କୋଟି ଆୟ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 300 କୋଟି ଆୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ।
'ବର୍ଡର 2' କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ବର୍ଡର 2' 32.10 କୋଟି ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି 40.59 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଏହା 57.20 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ବର୍ଡର 2 ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 129.80 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମଟି 63.59 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଫିଲ୍ମଟି 23.31 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ବର୍ଡର 2ର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ମୋଟ ନେଟ୍ ଘରୋଇ ସରକାରୀ କଲେକ୍ସନ 216.79 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, 13 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 16.78 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ବର୍ଡର 2 ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି । ଏହା ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ପ୍ରାୟ 295 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ