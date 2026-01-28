5ମ ଦିନରେ 'ବର୍ଡର 2', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ରେକର୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ୱିକେଣ୍ଡ୍ ପରେ 5ମ ଦିନରେ କମିଲା ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଓ ବରୁଣ ଧୱନ ଅଭିନୀତ ବର୍ଡର 2 କ୍ରେଜ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ ଅଭିନୀତ 'ବର୍ଡର 2' ରଲିଜର 6ଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଦିନ ଠାରୁ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙକା ରୋଜଗାର କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରବିବାର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ସିଙ୍ଗଲ ଡେ' ରେ ଫିଲ୍ମ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଛୁଟି ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଜୋରଦାର କମାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ତଥାପି ଫିଲ୍ମ 200 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
'ବର୍ଡର 2' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସହ ଏହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ କଲେକ୍ସନ 54.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସୋମବାର ଦିନ 59 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ’ରେ ସୀମା 2 ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଏକକ ଦିନର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ତେବେ, ସାକନିକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 5ମ ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାତ୍ର 19.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସହ 'ବର୍ଡର 2' ଭାରତରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 196.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର) 30 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର) 36.5 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ତୃତୀୟ ଦିନ (ରବିବାର) 54.5 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ସୋମବାର) 59 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ପଞ୍ଚିମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର) 19.5 କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ 196.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନକୁ ବୃଦ୍ଧି
'ବର୍ଡର 2' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଭାରତ ସମେତ ବିଦେଶରେ ବି କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦେଶ ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛି । ଏହା ବର୍ଡର 2ର ମୋଟ ଆୟକୁ ପ୍ରାୟ 270.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାର୍କ ପାର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
