ବଢୁଛି 'ବର୍ଡର 2' କ୍ରେଜ, 3 ଦିନରେ ବମ୍ପର କମାଇ କଲା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ମାତ୍ର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 1:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଢୁଛି 'ବର୍ଡର 2' କ୍ରେଜ । ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରୁଛି । ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱରେ ବି ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
'ବର୍ଡର 2' କଲେକ୍ସନ
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, "ବର୍ଡର 2" ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ଅନେକ ସକାଳ ଶୋ' ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିନେମାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଶନିବାରର ରାଜସ୍ୱ 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 36.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳ ଡେବ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରବିବାର(ଛୁଟି ଦିନ) ବି ଭଲ ରହିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
Hindustan ko harana kisike bas ki baat naa thi, naa hai, aur naa hogi! 🔥— Sunny Deol (@iamsunnydeol) January 23, 2026
Book your tickets now!
🔗- https://t.co/Xns6fPg5Th#Border2 in cinemas worldwide now. pic.twitter.com/NQnetsLVfS
'ବର୍ଡର 2' ତୃତୀୟ ଦିନରେ (ଗୋଟିଏ ଦିନରେ) 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 54.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଏହା ଶନିବାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 121 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ମାର୍କେଟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 142.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା 3 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରାୟ 158.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- 30 କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 40.59 କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ- 57.20 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 129.89 କୋଟି
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହ 'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ବର୍ଷର ଏତେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଛୁଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ରବିବାରର କଲେକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ରବିବାର, 'ବର୍ଡର 2' ମୋଟ ହିନ୍ଦୀ ଅକୁପେନ୍ସି 61.14 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିର ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ମାସ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ଟାୟାର-2 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସନ୍ନିଙ୍କ ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଜାଟ'ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା 'ଜାଟ'କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ, 'ବର୍ଡର ୨' ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 'ଗଦର ୨' ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୀ ନେଟ୍ ଆୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି । ସନ୍ନିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, 'ବର୍ଡର ୨' ଏବେ ୧୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 'ଗଦର ୨' ୫୨୫.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଗତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ବର୍ଡର 2', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ