ବର୍ଡର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍: ୫୦୦ କୋଟି ନିକଟତର ଫିଲ୍ମ, ରବିବାର କଲା ଏତିକି ଆୟ
ବର୍ଡର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ ।
Published : February 9, 2026 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ 17 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ସେହି 17 ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 450 କୋଟି ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 350 କୋଟି ଆୟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ସନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧାୱନ, ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଅଭିନୀତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିକ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ଏହା ଏବେ 500 କୋଟି ଆୟ ନିକଟତର ହେଉଛି ।
ବର୍ଡର 2 କଲେକ୍ସନ
୧୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ "ବର୍ଡର ୨" ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରି ୪୫୮.୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୫୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ୧୪ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୩୨୩.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ତମ ଦିନରେ ୬.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ରବିବାର ଦିନ "ବର୍ଡର ୨" ୨୧.୧୭% ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ "ବର୍ଡର ୨" ଭାରତରେ ୩୭୫.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ୫୦ଟି ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ୩୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା "ଧୂମ ୩", "କାନ୍ତାରା", "ଟାଇଗର ୩", "ଦେବରା ପାର୍ଟ ୧", "ଆଦିପୁରୁଷ", "କୁଲି" ଏବଂ "ସାହୋ" ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
