'କାନ୍ତାରା' ଏବଂ 'ଟାଇଗର୍ ୩' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ବର୍ଡର ୨', ବିଶ୍ୱରେ ୪୦୦ କୋଟି କଲା ପାର୍
ବର୍ଡର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । 'କାନ୍ତାରା' ଏବଂ 'ଟାଇଗର୍ ୩' ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 11:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବର୍ଡର 2' ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଛି, ଏବଂ ଏହାର ଗତି ଜାରି ରହିଛି । 'ବର୍ଡର 2' ଜାନୁଆରୀ 23 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଓପନିଂ ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ବର୍ଡର 2' ଏହାର 13ତମ ଦିନରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ଏବଂ ସେହି 13 ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ବର୍ଡର 2 କଲେକ୍ସନ
୧୩ତମ ଦିନରେ ବର୍ଡର ୨ର ଘରୋଇ ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୪.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ୧୨ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୬.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ଡର ୨ ୧୧ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୬.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗତ ରବିବାର ଫିଲ୍ମଟି ୨୪.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ୧୩ ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ୩୧୯.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆୟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
ବର୍ଡର ୨ ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- ୩୨.୧୦ କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- ୪୦.୫୯ କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ- ୫୭.୨୦ କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- ୬୩.୫୯ କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ- ୨୩.୩୧ କୋଟି
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ- ୧୫.୦୪ କୋଟି
- ସପ୍ତମ ଦିନ- ୧୩.୧୪ କୋଟି
- ଅଷ୍ଟମ ଦିନ- ୧୨.୫୩ କୋଟି
- ନବମ ଦିନ- ୨୦.୧୭ କୋଟି
- ଦଶମ ଦିନ- ୨୪.୨୨ କୋଟି
- ଏକାଦଶ ଦିନ- ୬.୫୨ କୋଟି
- ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ- ୬.୬୯ କୋଟି
ମୋଟ ୩୧୫.୧୦ କୋଟି
ବର୍ଡର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ବର୍ଡର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୪୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ବର୍ଡର ୨ ଭାରତରେ ୩୭୫.୧୨ କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ୫୦ଟି ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ୩୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏହା ଧୂମ୍ 3, କାନ୍ତାରା, ଟାଇଗର୍ 3, ଦେବରାଜ ପାର୍ଟ 1, ଆଦିପୁରୁଷ, କୁଲି ଏବଂ ସାହୋ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ବର୍ଡର 2 ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ 411.76 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ 40 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ, ଫିଲ୍ମଟି କାନ୍ତାରା, 3 ଇଡିଅଟ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କ୍ରିଶ୍ 3, ଆଦିପୁରୁଷ ଏବଂ ସିଂହମ୍ ଏଗେନ୍ କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 11ତମ ଦିନରେ 'ବର୍ଡର ୨', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ