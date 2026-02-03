11ତମ ଦିନରେ 'ବର୍ଡର ୨', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ବର୍ଡର ୨' ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ୭୪.୪୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବର୍ଡର 2' ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ସହ ଏହାର ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ 11ତମ ଦିନ କଲେକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ହ୍ରାସ ଫିଲ୍ମର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଜଗାରକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ବର୍ଡର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ବର୍ଡର 2 11ତମ ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ କରିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଭାରତରେ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଏହାର ଦଶମ ଦିନର ଆୟ ତୁଳନାରେ 74.44% ର ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଦିନ 11 ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିବା ସହିତ, ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 281 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଲେକ୍ସନ
- ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ୨୨୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ୧୦.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ନବମ ଦିନ ୧୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦଶମ ଦିନ ୨୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଏକାଦଶ ଦିନ ୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ)
ମୋଟ ୨୮୧.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 400 କୋଟି ନିକଟତର ଫିଲ୍ମ
ମନ୍ଥରତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ଡର ୨ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୮୦.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭାରତରୁ ୩୩୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଟ୍ରେୁ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ । ଯଦି ଏହା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ। ଏହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର (୩୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କିକ୍ (୩୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ସମେତ ଅନେକ ଅତୀତର ବଲିଉଡ୍ ହିଟ୍ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇବ ।
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
