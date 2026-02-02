ବଢୁଛି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ କ୍ରେଜ, ଭାରତରେ ୩୦୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ବର୍ଡର 2'
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି । 10 ଦିନରେ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
February 2, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବର୍ଡର 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3' ସହ ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ଯାହା 30 ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ରିଲିଜର 10 ଦିନ ଏବଂ କଡା ଟକ୍କର ସତ୍ତ୍ୱେ 'ବର୍ଡର 2' କ୍ରେଜ କମିନି । 10 ଦିନରେ ₹300 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବର୍ଡର 2 ର ଦଶମ ଦିନ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ର ତୃତୀୟ ଦିନର ଆୟ ଉପରେ...
ବର୍ଡର 2 ଦଶମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 24.22 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 301.89 କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ଏହାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ 7.25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ କଲେକ୍ସନ । ରବିବାର, ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ 6.24 ପ୍ରତିଶତର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡର 2 36.64 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ବର୍ଡର 2 ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- 32.10 କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- 40.59 କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ- 57.20 କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- 63.59 କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ- 23.31 କୋଟି
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ- 15.04 କୋଟି
- ସପ୍ତମ ଦିନ- 13.14 କୋଟି
- ଅଷ୍ଟମ ଦିନ- 12.53 କୋଟି
- ନବମ ଦିନ- 20.17 କୋଟି
- ଦଶମ ଦିନ- 24.22 କୋଟି
ମୋଟ 301.89 କୋଟି କଲେକ୍ସନ
ବର୍ଡର 2 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଡର 2 ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମଟି 10 ଦିନରେ ବିଦେଶରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 374 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଛି ।
ନିକଟରେ, ବର୍ଡର 2 ର ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି, ବର୍ଡର 3 ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଯୋଜକ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଡର 3 ର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ତାରିଖକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଡର 2 ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଫିଲ୍ମରେ ସନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧୱନ, ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ମେଧା ରାଣା, ସୋନମ ବାଜୱା ଏବଂ ଅନୟା ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
