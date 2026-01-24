'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ବର୍ଡର 2', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ମନ ଜିତିଲା 'ବର୍ଡର 2' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ବର୍ଡର 2' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ 'ବର୍ଡର 2' ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ବି କରିଛି । ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମଟି ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଆୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 'ବର୍ଡର 2' ସନ୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ କେତେ କରିଛି ?
'ବର୍ଡର 2' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଫିଲ୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 32.10 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସକାଳ ଶୋ’ରେ 19.46 ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ 26.33 ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ 34.55 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ’ରେ 48.06 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 'ବର୍ଡର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ସହ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କର ମେଗା-ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଗଦର 2' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Border (1997) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । 12 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ, Border 66.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଗଦର ୨' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 'ବର୍ଡର ୨' ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନି ଲିଓନିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜାଟ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । 'ଜାଟ' ୧୦ ରୁ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହ 'ବର୍ଡର' ୨୦୨୫ ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର' (୨୮ କୋଟି) ଏବଂ 'ସୈୟାରା' (୨୧ କୋଟି)ର ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
'ବର୍ଡର ୨' ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁଲସନ୍ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଜେପି ଫିଲ୍ମସ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର, ଜେପି ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମୋନା ସିଂହ, ସୋନମ ବାଜୱା, ଆନ୍ୟା ସିଂ ଏବଂ ମେଧା ରାଣା ମହିଳା ନାୟକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
