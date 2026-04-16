16ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ; 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସିନେମା ନେଇ ଦର୍ଶକ କହିଲେ..
Published : April 16, 2026 at 4:33 PM IST
Booth Bangla early ractions, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିନେମା 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ପାଇଁ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 17 ଏପ୍ରିଲରେ ସିନେମାଟି ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାଟିର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସିନେମାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସିନେମାଟି ଭରପୁର କମେଡି ସହିତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ହରର୍କୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କିଛି ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ମଜାଦାର୍ ଭୂତିଆ ଫିଲ୍ମ କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦର୍ଶକ ସିନେମାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
#BhoothBangla : ⭐️⭐️⭐️⭐️— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 15, 2026
It unfolds as a layered supernatural tale rooted in the eerie legend of Vadhusur and a village long possessed by his dark presence, including the haunted bungalow itself. Beneath the horror lies an intriguing backstory that slowly reveals itself, adding… pic.twitter.com/LcqcfRGM62
ସୁପର-ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାହାଣୀ:
ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରମେଶ ବାଲା ଏହି ସିନେମାକୁ 4 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସିନେମାଟିକୁ ଏକ ସୁପର-ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି । "ସିନେମାଟିର କାହାଣୀ ବଧୁସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ରହିଛି । ସେ କିପରି ଏକ ଗାଁକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି ତାହା କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିରଖିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ । ସିନେମାଟି ଭୂତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଭୂମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୟ ସହିତ କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ" ବୋଲି ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
ହରର୍ ଓ କମେଡିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା:
ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସିନେମାକୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ସିନେମାରେ ହରର୍ ଓ କମେଡିର ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସିନେମାଟି ଭଲ ଭାବେ ହସାଇଥାଏ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗରେ ଏହା ବେଶି ଗଭୀର ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ । କିଛି ଦର୍ଶକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କମେଡି ସମୟ ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲ ଓ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୟ:
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସିନେମାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ଥିବାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେ କମେଡି ସହିତ ସରିୟସ୍ ସିନ୍ ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପରେଶ ରାୱଲ ଓ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାରେ ତବୁ ଓ ୱାମିକା ଗାବି ସହ କଳାକାର ଭାବେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତା:
ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏକତ୍ର ଏକ ସିନେମା ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବହୁ କମେଡି ହିଟ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଯୋଡ଼ି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ଦର୍ଶକ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । କିଛି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମେଡି ଆଧାରିତ । କାହାଣୀର ଗତିଶୀଳତା ସଠିକ ନଥିବା ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ର ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 16) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।