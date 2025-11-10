ETV Bharat / entertainment

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା

ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ।

PREM CHOPRA HOSPITALISED
PREM CHOPRA HOSPITALISED (photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରଥମେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ସହ ନୀରିକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ ।

ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହାର୍ଟ୍ ଚେକଅପ୍ ଓ ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଲିଲାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାରିବାରିକ ହୃ-ୟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲିଲାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ । ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ଗମ୍ଭର ନାହିଁ । ସେ ବୟସ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ବି ପୀଡ଼ିତ । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କ ବୟସ 92 ବର୍ଷ । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।''

ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଖଳନାୟକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। 70 ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲା । ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା 1960 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଚୌଧରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂହ" ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । "ଚୌଧରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିଂହ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ଥିର ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା: ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ

ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PREM CHOPRA
BOLLYWOOD ACTOR PREM CHOPRA
ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା
PREM CHOPRA HOSPITALISED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.