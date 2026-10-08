ETV Bharat / entertainment

ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକର

ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି ସକାଳୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

bollywood Veteran Actor Nana Patekar Passes Away
ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 7:44 AM IST

|

Updated : October 8, 2026 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି ସକାଳୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଆସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସକାଳ 5.20ରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆଜି ସକାଳେ ବାସଭବନରେ ହୃଦ୍‌ଘାତ (କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ) ହୋଇଥିଲା । 45 ମିନିଟ୍ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସିପିଆର୍ (CPR) ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏକ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ କେସ୍ (MLC) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶେଖର ସାଲକର କହିଛନ୍ତି ।

ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ସେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ 1978 ମସିହାରେ "ଗମନ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, "ସିଂହାସନ୍", "ଅଙ୍କୁଶ", "ପ୍ରତିଘାତ" ଏବଂ "ସଲାମ ବମ୍ବେ!" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । 1992 ମସିହାରେ "ଅଙ୍ଗାର" ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ । "କ୍ରାନ୍ତିବୀର" (1994) ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

1 ଜାନୁଆରୀ 1951 ମସିହାରେ ନାନା ପାଟେକର (ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଟେକର) ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରୁଦ-ଜାନଜିରାର ଏକ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ସିନେମାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ନାନା ପାଟେକର ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଚାରିଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର , ଦୁଇଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସିନେମା ଏବଂ କଳାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2013ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭେଟେରାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସିଙ୍ଗୀଥମ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ପରଲୋକ
ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍‌, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

Last Updated : October 8, 2026 at 8:57 AM IST

TAGGED:

NANA PATEKAR PASSES AWAY
ACTOR NANA PATEKAR
ନାନା ପାଟେକର
ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକର
NANA PATEKAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.