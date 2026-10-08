ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକର
ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି ସକାଳୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 8, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:57 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ପରଲୋକ । ଆଜି ସକାଳୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଆସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସକାଳ 5.20ରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ସକାଳେ ବାସଭବନରେ ହୃଦ୍ଘାତ (କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ) ହୋଇଥିଲା । 45 ମିନିଟ୍ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସିପିଆର୍ (CPR) ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏକ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ କେସ୍ (MLC) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଶେଖର ସାଲକର କହିଛନ୍ତି ।
Veteran actor Nana Patekar passed away at 5:20 AM today after suffering a severe cardiac arrest at his residence. Despite 45 minutes of continuous CPR, he could not be revived. A medico-legal case (MLC) has been registered, and a post-mortem will be conducted: Dr. Shekhar Salkar, Chief of Oncology Department, Manipal Hospital— ANI (@ANI) October 8, 2026
ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ସେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ 1978 ମସିହାରେ "ଗମନ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, "ସିଂହାସନ୍", "ଅଙ୍କୁଶ", "ପ୍ରତିଘାତ" ଏବଂ "ସଲାମ ବମ୍ବେ!" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । 1992 ମସିହାରେ "ଅଙ୍ଗାର" ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ । "କ୍ରାନ୍ତିବୀର" (1994) ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
1 ଜାନୁଆରୀ 1951 ମସିହାରେ ନାନା ପାଟେକର (ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଟେକର) ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରୁଦ-ଜାନଜିରାର ଏକ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ସିନେମାରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ନାନା ପାଟେକର ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଚାରିଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର , ଦୁଇଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ସିନେମା ଏବଂ କଳାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2013ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।