ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର
ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା । ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
November 10, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଗିଡିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା । ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଇଏନଏସର ନିକଟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଆସିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ବିଗିଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦିଆଯାଉଛି ।
ହେମା ମାଳିନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାପାରାଜିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି?" ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାପାରାଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ।"
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଅନେକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ "ଚୁପ୍କେ ଚୁପ୍କେ" (1975), "ପ୍ରତିଜ୍ଞା" (1975), ଏବଂ "ୟମଲା ପଗଲା ଦିୱାନା" (2011) ଭଳି ଅନେକ କମେଡି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 80 ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହିଟ୍ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ । ଏହି ଦଶକରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ । ଏଥିରେ "ପ୍ୟାର କିୟା ତୋ ଡରନା କ୍ୟା", "ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ମେଟ୍ରୋ," "ଜନି ଗଦ୍ଦାର," ଏବଂ "ଅପନେ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2023 ମସିହାରେ, ସେ "ରକି ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିସ୍ ସିନ୍ ସହ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଏକ୍କିସ୍" 2025 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ତାଙ୍କର "Apne 2" ମଧ୍ୟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି।
