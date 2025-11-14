ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଶଂସାରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ, ଜଗା ଭଜନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିମୋହିତ
ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଜଲୱା । ଜଗା ଭଜନ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ୱୋଧନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିମୋହିତ ।
Published : November 14, 2025 at 10:49 AM IST
କଟକ: ସରିଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025 । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ଗାୟିକା ଓ ତାରକା ନିଜ ପରଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଗତ 5 ତାରିଖକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ନଭେମ୍ୱର 13)ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଉଦଯାପନୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ । ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନରେ ଦମଦାର ପରଫର୍ମ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଦିନରେ ଗାୟିକାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରେୟା ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ପରଫର୍ମ ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରି ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଶଂସାରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ
ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ କହିଛନ୍ତି, ''କଟକ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଆମ ଦେଶର ମହୋତ୍ସବ । ଏଣୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।''
ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ସହ ନିଜ ହିଟ୍ ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲେ ବିମୋହିତ
ଜଗା ଭଜନ 'ମନୁଆ କାଳିଆ'ରୁ ଶ୍ରେୟା ନିଜ ପରଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଜୋତା ବାହାର କରି ସମ୍ମାନର ସହ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଏହା ପରେ ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ 'ପୁଷ୍ପା'ର 'ସାମୀ ସାମୀ'ଗାଇଥିଲେ । ଯାହାର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଏହା ପରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସିଙ୍ଗ ଇଜ କିଙ୍ଗ' ଗୀତ 'ତେରି ଔର', ରଣଭୀର ଓ ଦୀପିକାଙ୍କ 'ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ'ର ଗୀତ 'ଦିୱାନୀ ମସ୍ତାନୀ' ଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସେପଟେ ଶ୍ରେୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଫଳରେ ଲୋକେ ଠେଲାପେଲା ସହ ଅଚେତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଲୋକେ ଖୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ଠେଲାପେଲା ଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ': ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସେପଟେ ଉଦଯାପନୀ ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଏଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥିବେ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ ।''
ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ଅଘଟଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ''କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ବାରିକେଟ୍ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଶାାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଅଧିକ କିଛି ବ୍ଯତିକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲିଯାତ୍ରା 2025; ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ହର୍ଷଦୀପ କୌର ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ମତୁଆଲା
'ଠେଲାପେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନି': ପୋଲିସ କମିଶନର
ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ''ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଠେଲାପେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିନି । ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା ।''
କଟକ, ଇଟିଭି ଭାରତ