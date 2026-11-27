କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାପନଙ୍କ ଜଲୱା, ସୁପରହିଟ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ
ବାଲିଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ....ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅହମିୟା ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ । ଦର୍ଶକ କହିଲେ ପଇସା ଉଠିଗଲା । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 27, 2026 at 3:26 PM IST
କଟକ: ‘ନା ଆୟେ ହୋ ନା ଆୟୋଗେ...ଏ ମୋହ ମୋହ କେ ଧାଗେ...’ ଏପରି କିଛି ସୁପରହିଟ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଚାରଚାନ୍ଦ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ପାପନ । ନିଜ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଧମାଲ୍ କରିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପାପନ୍ । ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ ।
ଝୁମାଇଲେ ପାପନ:
ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିଟ୍ ଗୀତ ସହ ୮୦ ଦଶକର ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଏବଂ ଓଲିଉଡ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ । ପୂରା ପରିବେଶ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇଉଠିଥିବା ବେଳେ ତାଳି ଓ କରତାଳିରେ କମ୍ପିଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ । କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପାପନ୍ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭଲପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନଭରା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳିରୁ ଖସି ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ, ତିନି ଦିନରେ 4 ଅଘଟଣ
‘ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ’
କଟକ ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପାପନ୍ । ଏହି ଅବସରରେ ପାପନ କହିଥିଲେ, ‘କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ । ଏତେ ବଡ଼ ମେଳାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ଏଠାକାର ଲୋକ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସଵୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି । ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ ହେବ । ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ।’
ରସଗୋଲା ପରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମିଠା:
ପାପନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଲୋକେ ବହୁତ ମିଠା ।’
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁସଜ୍ଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀରେ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ସେହିପରି ପାପୁନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବି ଖୁସ । ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାପୁନଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଦେଖେ । ମାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ । ମାତ୍ର ଆଜି ପୁରା ପାଖରୁ ଲାଇଭ ଦେଖି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ । ସମସ୍ତ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଲି ।’
ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ । ପାପନଙ୍କ ଶୋ’ ପଇସା ବସୁଲ୍...ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ।’
ସୂଚନା ଥାଉକି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲିଯାତ୍ରା ଟ୍ରାଜେଡି; ମହାନଦୀରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ