ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଫେମ୍ ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ ସାଂଘଭି, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ବଲିଉଡ ଗାୟକ ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ସଚିନ ସାଂଘଭି ଗିରଫ । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 4:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଗାୟକ ତଥା ସଂଗୀତକାର ସଚିନ ସାଂଘଭି ଗିରଫ । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ସଂଗୀତ ଆଲବମ ଏବଂ ବିବାହ କିରବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ଏବଂ 'ଭେଡିଆ'ରେ ହିଟ୍ ଗୀତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସଚିନ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ସାଂଘଭିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ । ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଘଭି ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଚିନ ସାଂଘଭି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ।

ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଫେମ୍ ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ ସାଂଘଭି

ଯାହା ପରେ ଯୁବତୀଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମାଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଗୁରୁବାର ସଚିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗିରଫ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

୮୪ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ

ସଚିନ ସାଂଘଭି ବଲିଉଡର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୪ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସଚିନ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ'ରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମାଲିକ'ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସଚିନ 'ସ୍ତ୍ରୀ-୨' ର ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ସଚିନ ବଲିଉଡର ସୁପରହିଟ୍ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

