ଓଡିଶାରେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍' ଟିମ୍, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ପ୍ରେମ ଓ କର୍ତବ୍ୟର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରଦାରେ କମାଲ କରୁଛି ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍ । କାହାଣୀରେ ଦ୍ୱାରିକରୁ ମଥୁରା ଓ ପୁରୀର ଅକୁହା ଗାଥା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 7, 2026 at 11:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାରେ କମାଲ କରୁଛି ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ସତ୍ୟଭାମା, ରୁକ୍ମୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍'। ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦ୍ୱାପର ସହ କଳିଯୁଗର ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନେକ ଅକୁହା ଗାଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏପଟେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଆସିଛନ୍ତି 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍' ପୁରା ଟିମ । ପରଦାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍'ର ପୂରା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଏକାମ୍ର ଅଧିପତି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ।
ପ୍ରେମ ଓ କର୍ତବ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଫିଲ୍ମ-
ମର୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଦେହଧାରୀ ଦେବତା ବି ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ କର୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରେମର କିଭଳି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ତାର ନିଛକ କଥା ଓ ଗାଥାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି । ପୁରା ଭାରତରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିଜର ସଫଳତା ବୁଣିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରର ହିରୋ ସାଜିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜକ ସାଜନ ରାଜ କୁରୁପଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମର ପୂରା ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି । ପୁରା ଟିମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।
ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବଲିଉଡ ଟିମ୍ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଲୋକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହୁଳ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କେବଳ ରାଧା ନୁହେଁ ସତ୍ୟଭାମା ଓ ରୁକ୍ମୁଣୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ଆଉ ପ୍ରେମର ଗାଥାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଇଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାମିତିକାର ଇତିହାସକୁ ଏହି ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ । ଏହା ଭଗବାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥୁବା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସିନେମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଦ୍ୱାରିକା ଓ ମଥୁରାର ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲିଳା ଖେଳା ଏଥିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଧା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଭଟ୍ଟ ଥୁବା ବେଳେ ରୁକ୍ମୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ନିବାସିନୀ କୃଷ୍ଣନ ।
ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ସିନେମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠୁ ଆମ ସିନେମାର ଆରମ୍ଭ ସେଇ ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଆସିଛୁ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର