ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକିଲ ନୁରାନି
'ଜୋରୁ କା ଗୁଲାମ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକିଲ ନୁରାନି ଗିରଫ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହେଲେ ବନ୍ଧା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 11:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜୋରୁ କା ଗୁଲାମ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶକିଲ ନୁରାନି । ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଜଣେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ପାଇଁ ମାଲୱାନି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୁରାନି ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାହାନାରେ ମାଲୱାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ନିଶା ସେବନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତା ଫେରିଲେ, ନୁରାନି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ଯାହା ପରେ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ମାଲୱାନି ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା 64(2)(M), 123, 351(2) ଏବଂ 88 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଚି ଚାଲିଗଲେ। ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଘର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ । ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମହାବଳେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ଶକିଲ ନୁରାନିଙ୍କୁ ମାଲୱାନି ପୋଲିସ ବୋରିଭାଲି ଛୁଟିଦିନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । ଶକିଲଙ୍କ 'ଜୋରୁ କା ଗୁଲାମ' 2000 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଦର ଖାନ, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଜନି ଲିଭର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ 'ବଡେ ଦିଲୱାଲା' ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଫେମ୍ ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ ସାଂଘଭି, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ