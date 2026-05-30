ବଲିଉଡ ବକ୍ସ ଅଫିସ 2026: ଶାହାରୁଖ ନା ରଣବୀର କପୁର, କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରେକର୍ଡ ?
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର ୨ ହେଉଛି ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ରଣବୀର ଏହି ତାଲିକାରେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 5:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରୁ 'ବର୍ଡର 2' ଏବଂ 'ଚାନ୍ଦ୍ ମେରା ଦିଲ୍' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2026 ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇସାରଛି । କିଛି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । କିଛି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ- ଦୃଢ଼ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଦମଦାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ବଲିଉଡର 2026 ବକ୍ସ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି । ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି । ଆସନ୍ତୁ 2026 ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡର ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା....
ବକ୍ସ ଅଫିସ ରେକର୍ଡ ରେସ୍ ଆଗରେ ରଣବୀର ସିଂ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣବୀର ସିଂ ରେସର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ', 2026 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 1,800 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚାର୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଆଗରେ । ଏହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପଠାନ' ଏବଂ 'ଜବାନ'କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି; ତଥାପି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଆମିର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ'କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
'ବର୍ଡର 2' ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପରେ, ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ହିଟ୍ ହେଉଛି 'ବର୍ଡର 2' । ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଥିଏଟରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା । ତଥାପି, 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହଜରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ଅନେକ ଛୋଟରୁ ମଧ୍ୟମ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ 2' ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା, ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତିଲାଭକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିର ଆୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ।
ସେହିପରି, 120 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା' ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ମଧ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଛି । ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଚାନ୍ଦ୍ ମେରା ଦିଲ୍' କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୭ କୋଟି ଆୟ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାରାହାରି ତଳେ ରହିଛି ।
୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ବର୍ଷ ବଲିଉଡର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । କମ୍ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅକାଳରେ ଥିଏଟରରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା । IMDb ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଓ ରୋମିଓ' ୧୦୦ କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କେବଳ ୭୫ କୋଟି ଆୟ କରିପାରିଥିଲା । ସେହିପରି, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ମର୍ଦାନୀ ୩' ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୭୪ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଆଦଭି ସେଶ୍ ଏବଂ ମୃଣାଲ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡକାଏତ୍: ଏକ ପ୍ରେମ କଥା' ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରରୁ ଶୀଘ୍ର ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ମାତ୍ର ୪୨ କୋଟି ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ।
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ?
ତଥାପି, ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେସ୍ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି । ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'କିଙ୍ଗ୍' ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୌରାଣିକ ମହାକାବ୍ୟ 'ରାମାୟଣ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯଦିଓ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଲିଉଡରେ ହେଲା କି ଫାଟ ? ଶାହାରୁଖ, ଆଲିଆ ଓ କରୀନାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ କରଣ ଜୋହର
ଜେଲର 2: ଶାହାରୁଖ ନୁହଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଆସିବେ ନଜର, ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ କାମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ