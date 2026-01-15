ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ପରିବାର ସହ କଲେ ଦର୍ଶନ
ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ । ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 4:34 PM IST
ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ଗ୍ଲାମରସ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ମା' ସୁନନ୍ଦା ସେଟ୍ଟୀ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଗ୍ରୱାଲ, ରବି କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।
ଶିଳ୍ପା ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିତାଇଥିଲେ ।ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତିହାରୀ ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ମା' ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବାର ପୁଣି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନି ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ । ସେହିପରି ଶିଳ୍ପା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ
କହିରଖୁଛୁ କି, 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବିବାଦରେ ବି ପଡିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ।
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 2023 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ସୁଖୀ' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗାମୀ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ KD ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିରେ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବି ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1970 ଦଶକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସଞ୍ଜୟ, ନୋରା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ରମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ ସରଜା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
1993 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାଜିଗର' ସହ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ହିଟ୍ ହେବା ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନ ଥିଲେ । ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । 'ମେ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାଡ଼ି, ଜାନୱର୍, ରିସ୍ତେ, ଧଡ଼କନ୍, ଛୋଟେ ସରକାର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅପ୍ନେ' ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ 'ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ' ଆୱାର୍ଡ, ଏହି ତାରକାଙ୍କୁ ବି କରାଗଲା ସମ୍ମାନିତ