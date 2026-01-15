ETV Bharat / entertainment

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ପରିବାର ସହ କଲେ ଦର୍ଶନ

ପୁରୀରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ । ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ ।

SHILPA SHETTY IN JAGANNATH TEMPLE
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ
ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଟନେସ୍ ଓ ଗ୍ଲାମରସ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ମା' ସୁନନ୍ଦା ସେଟ୍ଟୀ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଗ୍ରୱାଲ, ରବି କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।

ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପା ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିତାଇଥିଲେ ।ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତିହାରୀ ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ମା' ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବାର ପୁଣି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନି ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ । ସେହିପରି ଶିଳ୍ପା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

shilpa shetty with family in puri
ପୁରୀରେ ପରିବାର ସହ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ

କହିରଖୁଛୁ କି, 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବିବାଦରେ ବି ପଡିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ।

shilpa shetty visits puri jagannath temple
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ (ETV Bharat Odisha)
shilpa shetty visits puri jagannath temple with family
ପରିବାର ସହ କଲେ ଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 2023 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ସୁଖୀ' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗାମୀ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ KD ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିରେ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବି ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1970 ଦଶକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସଞ୍ଜୟ, ନୋରା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ରମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଧ୍ରୁଭ ସରଜା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।

shilpa shetty visits puri
ପୁରୀରେ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ (ETV Bharat Odisha)
shilpa shetty visits puri jagannath temple
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ (ETV Bharat Odisha)

1993 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ବାଜିଗର' ସହ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ହିଟ୍ ହେବା ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନ ଥିଲେ । ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । 'ମେ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାଡ଼ି, ଜାନୱର୍‌, ରିସ୍ତେ, ଧଡ଼କନ୍, ଛୋଟେ ସରକାର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅପ୍ନେ' ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

shilpa shetty in jagannath temple
shilpa shetty in jagannath temple (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

