ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା
ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା । ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ । ଦିଙ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀ ଓ ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
Sad and shocked to inform you that well known actor & a great human being Satish Shah has expired an hour ago due to Kidney failure .— TheAshokePanditShow (@ashokepanditshw) October 25, 2025
A great loss to the industry .
Om Shanti
🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/tWpXgwZJTr
କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଅଭିନେତା ସତୀଶ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଓ ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଶେଷନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ । ମୋ ପାଖରେ ଶଦ୍ଦ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ।'' ଏଥିସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଘାତ ପାଉଛି ଯେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ମଣିଷ ସତୀଶ ଶାହ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।''
ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ପରଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କଲାମବୀର ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ସତୀଶ ଶାହା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସ ସମୟ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ।
ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ କ୍ୟିରଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୪ରେ ସାଜିଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ହମଶକଲ୍ସ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ରାମ କପୁର, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିପାଶା ବସୁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସତୀଶ ଶାହା 'ଜାନେ ଭୀ ଦ ୟାରୋ' (1983), 'ୟେ ଜୋ ହେ ଜିନ୍ଦେଗୀ' (1984), 'ସାରଭାଇ ଭି ସାରବାଇ' (2004), 'ମେ ହୁ ନା' (2004), 'ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍', 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ ହେ', 'କାମ୍ ହୋ ନା' (2003), 'ଶାନ' 2006 ') 2008 ରେ, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରାନ ସିଂଙ୍କ ସହ କମେଡି ସର୍କସରେ ସହ-ବିଚାରପତି ଥିଲେ । 2015 ରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେ ଅନେକ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ କୁନ୍ଦନ ଶାହ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ସିଟ୍କମ୍ ୟେ ଜୋ ହୈ ଜିନ୍ଦେଗି'ରେ ୫୫ଟି ଏପିସୋଡ୍ରେ ୫୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ୧୯୯୫ ମସିହାରେ, ସେ ଜୀ ଟିଭିର ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ "ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର"ରେ ପ୍ରକାଶ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୫୦ଟି ଏପିସୋଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ "ସାରାଭାଇ ବନାମ ସାରାଭାଇ"ରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ସାରାଭାଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। "ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର" ଏବଂ "ସାରାଭାଇ ବନାମ ସାରାଭାଇ"ରେ ସେ ରତ୍ନା ପାଠକ ଶାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ।
