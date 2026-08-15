ETV Bharat / entertainment

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସିବେ ନଜର

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା, ବିପକ୍ଷରେ ରହିବେ ମହେଶ୍ଵେତା, "ମଧୁମାଳତୀ" ହେବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Actor Sanjay Mishra
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Actor Sanjay Mishra ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା । ଅନେକ କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦଶହରାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମଧୁମାଳତୀ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ମନର କଥା ବଖାଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ଆଜିଠାରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୧୦ରୁ ୧୫ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୁଟିଂ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା (ETV Bharat)

ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ମୋ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଜିଂ ରହିଵ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ସିନେମା କରିଥିଲି, ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଡବୀ ହୱା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ଆଉ ଏନେଇ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରିଛି, ଏବେ ଅଲଗା ସିନେମା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ସେଥିପାଇX ଓଡିଆ ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ପାଦ ଥାପିଛି । ଏଠାରେ ସିନେମା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି । ଦଶହରା ପୂଜା ବଜାରରେ ଏହି ସିନେମା ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ୮୦ ଓ ୯୦ ଦଶକର ରୋମାନ୍ସ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"

Actor Sanjay Mishra
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା (ETV Bharat)

ତେବେ ଦଶହରାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଓଲିଉଡ୍‌ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶ, ଅଭିନେତା ଆକାଶ ହୋତା, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।


ସେପଟେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା ଓଡିଶା ଆସିବା ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧୁମାଳତୀ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ଵେତା ରାୟ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦଶହରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଆଯିବ । ଅତୀତ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିକଳ୍ପନା କରିହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାହର ସହ ସିନେମାଟି ୮୦ରୁ ୯୦ ଦଶକ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଯୋଜକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆମର ଟିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରିଡା, ଲେଖକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଏହି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଓଡିଶା ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସି ଓଡିଶା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଶା କି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରଥମ ମିନି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଜ ‘ଛାୟା’ ପ୍ରିମିୟର, ମୋଟା ଯୁବକଙ୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ

ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ହରର ଫିଲ୍ମ ‘ଦାହାନ’, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ACTOR SANJAY MISHRA ODIA FILM
ODIA FILM MAHUMALATI
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧୁମାଳତୀ
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର
BOLLYWOOD ACTOR SANJAY MISHRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.