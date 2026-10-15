ଓଲିଉଡରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ; 'ମଧୁମାଳତୀ'ରେ ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
80 ଦଶକର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଧୁମାଳତୀ' । ଓଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର । ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କ ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୮୦ ଦଶକର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମଧୁମାଳତୀ' । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି 80 ଦଶକର ପ୍ରେମ, ଭାବନା ଆଉ ଆଉ ପୁରୁଣା ସେହି ପ୍ରେମର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ମଧୁ ଚରିତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଳତୀ ଭୂମିକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହେଶ୍ଵେତା । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ସମୟ ଅର୍ଥାତ ୮୦ ଓ ଏକବିଂଶ ଶତାଦ୍ଦୀର ୩ଟି ଯୋଡିର ପ୍ରେମକାହାଣୀକୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଓ ଭୂମିକା ମଧୁ ଆଉ ମାଳତୀଙ୍କର ଯୁବକ ସମୟର ପ୍ରେମକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ୮୦ ଦଶକର ପ୍ରେମରେ ଆବେଗକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସନୋଜ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଏକ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ସହ ସତ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ସତ ପ୍ରେମ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏନାହିଁ କି ସରେ ନାହିଁ ସମୟ ବଦଳିଲେ ବି ମନର ଅନୁଭବ ସେମିତି ରହିଥାଏ ଆଉ ହୃଦୟର ମଣିଷଟା କିଭଳି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମଧୁମାଳତୀ’। ୧୯୮୦ ଦଶକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି ପ୍ରେମ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ମିଳନର ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ। ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧୁସୂଦନ ଓ ମାଳତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରେମର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ କିଭଳି ଫେରିଛି ତାର ଏକ ନିଛକ କାହାଣୀ କହିବ। ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ପୁରୁଣା ଦିନର ସରଳ ପ୍ରେମ ଓ ମଧୁର ସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ଦେଖାଇବା ଆଜିକଲି ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବତା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନ ଭୂମିକାରେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଭୂମିକା ଦାଶ, ଆକାଶ ହୋତା, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ରଜକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ପ୍ଲେ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଣା ଦିନର କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେ ମନଛୁଆଁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ‘ମଧୁମାଳତୀ’ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର । ଏହାସହ ମହେଶ୍ଵେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର