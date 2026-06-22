ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘଦିନର ଜମି ବିବାଦ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 2:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲସଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଙ୍କଜଙ୍କ ଭାଇ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (PMCH)ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜମି ବିବାଦ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାରୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ସଦର SDPO ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଏକ କୁରାଢ଼ି ଏବଂ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଦେଖଣାହାରୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ । ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ PMCH କୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ।
ପୀଡିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ଜମି ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଁ ଛାଡି ପଳାଇଛନ୍ତି । ସଦର ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରେ ରଖାଯିବ ।'' ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ