ଆରପାରିରେ ମହାଭାରତର ‘କର୍ଣ୍ଣ’, କ୍ୟାନସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀର
'ମହାଭାରତ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 1:46 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 2:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆରପାରିରେ 'ମହାଭାରତ' ଫେମ୍ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ଧୀର । ବୁଧବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୧୫) ସକାଳ ୧୧:୩୦ ରେ ପଙ୍କଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମହାଭାରତ ଅର୍ଜୁନ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଫିରୋଜ ଖାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
#CINTAA & #CAWT mourn the loss of Shri Pankaj Dheer, former General Secretary of #CINTAA and former Chairman of #CAWT — a respected member of our fraternity whose invaluable contributions to Indian cinema and television will always be remembered.— CINTAA_Official (@CintaaOfficial) October 15, 2025
Funeral today at 4:30 PM at… pic.twitter.com/kNTG4TTTVc
କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପଙ୍କଜ ଧୀର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସିନେ ସଂସ୍ଥା CINTAA ମଧ୍ୟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସେମାନେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ 4:30 ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେ ପାର୍ଲେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପଙ୍କଜ CINTAAର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ।
STORY | 'Mahabharat', 'Chandrakanta' star Pankaj Dheer dies at 68— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
Television star Pankaj Dheer, known for playing Karna in B R Chopra's " mahabharat" and king shiv dutt in fantasy drama "chandrakanta", has died at the age of 68 following a battle with cancer.
read:… pic.twitter.com/8acAMPYZIz
ପଙ୍କଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ନିକିତିନ ଧୀର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୋବିଜରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ରିତିକା ସେଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ପଙ୍କଜଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟିଭି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ । ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବି.ଆର. ଚୋପ୍ରାଙ୍କ "ମହାଭାରତ" ରେ ଅଭିନୟ କରି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା । ଏହି ଶୋ’ରେ ଅଭିନେତା କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଟିଭି ଶୋ’ ବ୍ୟତୀତ, ପଙ୍କଜ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏବଂ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମରାଠା ସମେତ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଶୋ’ର ଅଂଶ ଥିଲେ । ସେ ସୋଲଜର, ବାଦଶାହା ଏବଂ ସଡକ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲେ ।
