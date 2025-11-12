ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଘରେ କରାଯିବ ଚିକିତ୍ସା ।
Published : November 12, 2025 at 9:45 AM IST
Dharmendra Discharged ମୁମ୍ବାଇ: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ।
Bollywood veteran Dharmendra discharged from hospital, family decides to take him home: Doctor at Breach Candy hospital.#Mumbai #Dharmendra pic.twitter.com/frCrtM5osm— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର:
ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିତ୍ ସମଦାନୀ PTIକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 7.30ଟାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ 89 ବର୍ଷିୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Maharashtra: Visuals from outside Breach Candy Hospital in Mumbai, where Veteran actor Dharmendra has been admitted. pic.twitter.com/KKfZ1zqZDO— ANI (@ANI) November 12, 2025
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିତ୍ ସମଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।" ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ଆମ୍ବ୍ୟୁଲାନ୍ସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼଼ପୁଅ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସବ-ଉର୍ବାନ ଜୁହୁସ୍ଥିତି ବାସଭାବନକୁ ବାହାରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଗତକାଲି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର:
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର), ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଈଶା ଦେଓଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏପରି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଈଶା ଲେଖିଥିଲେ "ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ବାପାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
ସେପଟେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି । ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
