'ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ..!' କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବିଗ ବି
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ହେଲେ କାହିଁକି ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 2:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସସପେନ୍ସରେ ରଖନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।
T 5747 - बौखला गए लोग ; विचार व्यक्त किए - कोई समझें या न समझे, लिए के दिए बन गए ज़रूर— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 20, 2026
୨୧ ମେ, ୨୦୨୬ ଦିନ, ରାତି ୧:୨୩ ସମୟରେ, ୮୩ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବୋଖଲା ଗେ ଲଗ୍; ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ - କୋଇ ବୁଝେଁ ୟା ନା ବୁଝେଁ, ଲିୟେ କେ ଦେଇ ବନ ଗେ ଜରୁର ।" ଏହାର ଅର୍ଥ "ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି; ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା - ବୁଝାଗଲା କି ନାହିଁ - କିନ୍ତୁ ସାରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଲଟିଗଲା ।" ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପୋଷ୍ଟଟି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ପୋଷ୍ଟର ସାହିତ୍ୟିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ମଜା କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପରି, ଯାହାକୁ କେବଳ ତୁମର ନିଜ ମନ ହିଁ ଡିକୋଡ୍ କରିପାରିବ ।" ଅଭିନେତା ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି । ତଥାପି ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଗ୍ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏଭଳି କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ୧୭' ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶୋ' ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାଗ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସିନେମାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୂମିକାରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଟ ୨' ଏବଂ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD ପାର୍ଟ ୨'ରେ ନଜର ଆସିବେ ।
