ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ହଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ 'ଓବସେସନ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
YouTuber Curry Bakerଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ 'ଓବସେସନ' ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ OTT ରେ ରିଲିଜ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 1:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ଓବସେସନ୍" ସହ ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ କରି ବାର୍କର । ଥିଏଟରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ସୁପରାକେନସଲ୍ ଥ୍ରୀଲର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଥିଏଟରରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ 'ଓବସେସନ୍' ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ରହିଛି ।
'ଓବସେସନ୍' OTT ରିଲିଜ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭିରେ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ରିଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହା ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଣିବା ଏବଂ ଭଡା ନେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଫିଲ୍ମଟି କିଣିବା ପାଇଁ USD 24.99 ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡା ପାଇଁ USD 19.99 ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
'ଓବସେସନ୍' ର ଡିଜିଟାଲ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ପରଦା ପଛର ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ବାର୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର DVD, ବ୍ଲୁ-ରେ ଏବଂ 4K UHD ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ରିଲିଜ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ୧୪ । ଏହି ବର୍ଷ ଓବସେସନ୍ ହଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ବକ୍ସ ଅଫିସ କାହାଣୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୭୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୩୭୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା । ଟୋରଣ୍ଟୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ମିଡନାଇଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଫୋକସ୍ ଫିଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଓବସେସନ୍ ୧୫ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
୨୦ ବର୍ଷୀୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର କରି ବାର୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଓବସେସନ୍ ଉପରେ ସୁଟିଂ ୨୬ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୃଶ୍ୟର ପୁନଃସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ବିୟର (ମାଇକେଲ୍ ଜନଷ୍ଟନ୍) ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଯିଏ "ୱାନ୍ ୱିସ୍ ୱିଲୋ" ନାମକ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିକି (ଇଣ୍ଡେ ନାଭାରେଟ୍) । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିକି ବିୟର ସହ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ।
ମାଇକେଲ୍ ଜନଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡେ ନାଭାରେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ କୁପର୍ ଟମଲିନସନ୍, ମେଗାନ୍ ଲଲେସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡି ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ, "ଓବସେସନ୍" ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଲା । ଏହାର ଚମତ୍କାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚାଳନରେ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । "ରଟେନ୍ ଟମାଟୋ" ରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୨୮୩ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ୯୪% ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ପାଇଛି, ଯାହାର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୮.୧/୧୦। ଏହା ୧୪୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ IMDb ରେ ୮.୧ ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ।
"ଓବସେସନ୍" ର ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସେତେବେଳେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (CBFC) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବୟସ୍କ "A" ରେଟିଂ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୩୮ ସେକେଣ୍ଡ କଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲା । ତଥାପି, ସିନେମାଘରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେନ୍ସରହୀନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲିକ୍ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଜୁଲାଇ; ଆକ୍ସନରୁ କମେଡି ଯାଏଁ... ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏସବୁ ବଲିଉଡରୁ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ
ଜେଣ୍ଡାୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କନଫର୍ମ କଲେ ସ୍ପାଇଡର-ମ୍ୟାନ୍ ଫେମ୍ ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ