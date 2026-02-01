ETV Bharat / entertainment

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା'; ଆଜି ଶୁଭ ମହୁରତ

ତୁଳା ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଦାନ୍ୟତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ 'ତୁଳା'। କିଏ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାଣନ୍ତୁ ।

Biopic 'Tula' brings a unique story of service, struggle and dedication
ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା'ର ଶୁଭ ମହୁରତ
Published : February 1, 2026 at 7:35 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 7:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟର ଦାନରେ ନିଜ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା । ଏହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର କେତେ ସଂଘର୍ଷର କଥା, କେତେ ସମର୍ପଣର ଗାଥା। ଫୁଲବାଣୀର ମହିୟସୀ ମହିଳା 'ତୁଳା'ଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ତୁଳା" । ଆଜି ଥିଲା ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମହୁରତ ।

ତୁଳା ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଦାନ୍ୟତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ । ତୁଳା ବେହେରା ଭିକ୍ଷାବୃତି କରି ସଂଚୟ କରିଥିବା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏପରି ବଦାନ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।୨୦୨୪ରେ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବାବେଳେ ତୁଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ଡାକି ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ସମର୍ପଣ ଭାବଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଜଣା ଅଜଣା ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଅଜୟ ବେହେରା।

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା' (Etv Bharat)

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀ

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ‘ତୁଳା’ର ଆଜି ଶୁଭ ମହୁରତ ହୋଇଯାଇଛି । ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜଣେ ମା’ର ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କିଭଳି ଜଣେ ନିସ୍ବ ମହିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା' (Etv Bharat)

ଆର୍ଟମସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସର ଦ୍ଵିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତୁଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ । ‘ତୁଳା' ଶୁଭ ମହୁରତରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୁପେ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା' (Etv Bharat)

'ତୁଳା ବେହେରା ତାଙ୍କର ସଂଚିତ ସମସ୍ତ ଜମାପୁଞ୍ଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ ପାଇଁ ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣର ଚିତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ-୨୦୨୫ କ୍ସାଲେଣ୍ଡରର ଜାନୁଆରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚିତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା' ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଅଜୟ ବେହେରା। କହିଛନ୍ତି।

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା' (Etv Bharat)

ସେପଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତୁଳା' ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିକୁ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ନିଛକ ଓ ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ। ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିଷେକ ଗିରି ଓ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିବେ ।

ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିବେଦିତା ସାମନ୍ତରାୟ ସହ ପ୍ରଯୋଜକର ଭୂମିକାରେ ଥାବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକର ଭାର ବିକାଶ କୁମାର ରାଉତ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ମାଟିର ଏହି ନିଛକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା'ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ତୁଳା ବେହେରା (Etv Bharat)

ଏହି ଶୁଭ ମହୁରତ ଅବସରରେ ତୁଳା ବେହେରା ନିଜେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ପୂରା ଟିମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ନିଜର ବାୟୋପିକକୁ ନେଇ ନିଜେ ତୁଳା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର- ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଏସବୁକୁ କାହାଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।'

ସେବା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମର୍ପଣର ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ 'ତୁଳା (Etv Bharat)

