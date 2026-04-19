୮୫ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା 'ବିନ୍ଦୁସାଗର', ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କାହାଣୀ କହିବ ପ୍ରକୃତି-ଦୀପାନ୍ବିତଙ୍କ ଯୋଡ଼ି
ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 19, 2026 at 5:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଗର୍ବ ଓ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବହନ କରୁଥିବା 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁବପିଢିଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବିନ୍ଦୁସାଗର" । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକାରଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି । ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ୮୫ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ।
ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନର ଶୋ' ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୀପାନ୍ବିତ ଓ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି:
ସିନେମାର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗୀତଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କୁହୁଡି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୀପାନ୍ବିତ ଓ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ପ୍ରିମିୟର ଅବସରରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଲୋକଙ୍କ ରହିଥିବା ଆବେଗକୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମାଟିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକ ନିଜର ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ବିନ୍ଦୁସାଗରର କ୍ରୁ ସଦସ୍ଯ:
ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବିନ୍ଦୁସାଗର"ରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୋଜକ ଶିଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା, ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏହି ସିନେମାଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପାଇଛି । ଏହାର ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଦାସ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଅଭିନେତା ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ସୋନାଲି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବଂ ବଲିଉଡର ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ରବୀନ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଓଡିଆ ସିନେମା:
'ବିନ୍ଦୁସାଗର' କେବଳ ଏକ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଶକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଟିମ୍ । ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟର କାହାଣୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସିନେମାଟି କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡିଶା ବାହାରେ ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଥାଣେରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।
