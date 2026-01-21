'ବିନ୍ଦୁସାଗର'କୁ ମିଳିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ପ୍ରିମିୟର ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ?
January 21, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ରିଲିଜ ତାରିଖ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର'
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରମାରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ନେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ । ବିନ୍ଦୁସାଗର । ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ଘରେ । theprakashfilms ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାଗର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।'' ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମଟି ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରିମିୟର
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ହାସମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । 56ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ, ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶୀଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା, ବିନୟ ରେଡ୍ଡି ଓ ଶୁଭ ଶେଖର ଏହାକୁ ଫ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ବ୍ୟତୀତ ସୋନାଲି ସର୍ମିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ରୋବିନ ଦାସ, କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ. ମନୋଜ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁସରଣ କରେ, ଜଣେ ଶୋକାକୁଳ ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଛେଦ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିତ ହୁଏ, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜରତାର ଏକ ସହଭାଗୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶିଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସିନେମାଟିକ୍ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ । ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖୁ । ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆଶା କରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା କରେ, ହୃଦୟ ଜିତିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ।'' ଶିଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା ବୟାଁ (TIFF 2025), ଘାଟ (ବର୍ଲିନାଲେ 2023) ଏବଂ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପିକାସୋ ଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, "ବିନ୍ଦୁସାଗର କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା - ଆମର ମୂଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ । ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜା ପାଇଁ, ଏହା ପ୍ରେମ, କ୍ଷତି ଏବଂ ପୁନଃଆବିଷ୍କାରର ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଦୂରରେ ଘର ଖୋଜୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ । ବିନ୍ଦୁସାଗର ସହିତ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିହିତ ଏକ ହାଇପରଲୋକାଲ୍ କାହାଣୀକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସିନେମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ । କଳ୍ପନା ଥିଲା ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଯାହା ସବୁଠି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ସହିତ ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିବ ।''
