ETV Bharat / entertainment

ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?

BINDUSAGAR NEW RELEASE DATE
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 10:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସହ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶ୍ୱ: ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟରରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ରିଲିଜ । ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାରେ ମୂଳ, ବିନ୍ଦୁସାଗର । କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ 'ବିନ୍ଦୁ' (ବିନ୍ଦୁ) ଏକାଠି ହୋଇ ଭାବନାର ଏକ ବିଶାଳ 'ସମୁଦ୍ର' (ସାଗର) ଗଠନ କରେ ତାହାର ଏକ ସରଳ ପ୍ରତିଫଳନ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନେ ହେବ । ୧୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ହଲରେ ଆସୁଛି ।''

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମାଟିର ଗଭୀରତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା - 'ବିନ୍ଦୁ ସାଗର'। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ 'ବିନ୍ଦୁ' ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ 'ସମୁଦ୍ର' ଗଠନ କରେ, ଯାହାର ଏକ ସରଳ ପ୍ରତିଛବି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଜର ଭାବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ।'' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶୀଲାଦିତ୍ୟ ବୋରା, ବିନୟ ରେଡ୍ଡି ଓ ଶୁଭ ଶେଖର ଏହାକୁ ଫ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ହାସମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ସୋନାଲି ସର୍ମିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ରୋବିନ ଦାସ, କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ. ମନୋଜ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁସରଣ କରେ, ଜଣେ ଶୋକାକୁଳ ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଛେଦ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିତ ହୁଏ, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜରତାର ଏକ ସହଭାଗୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । 56ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କାଷ୍ଟ, ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM BINDUSAGAR
PRAKRUTI MISHRA
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.