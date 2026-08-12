ବିଗ ବସ 20 ଶୋ’ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ: ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ‘ଜୀବନଦାନ’ ଦେବେ ସଲମାନ ଖାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର
ବିଗ ବସ 20 ସହ ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଲମାନ ଖାନ । ଆସିଲା ଟ୍ରେଲର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ 20 ଫେରୁଛି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ହୋଷ୍ଟିଂ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦେଖାଇବେ ନିଜର ଜଲୱା । ଯାହାର ଘୋଷଣା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳିବା ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ । ନୂତନ ସିଜିନ୍ରେ 'ଏଷ୍ଟ୍ରା ଜୀବନଦାନ'ର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ମିଳିବ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଟ୍ରେଲର ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା’ପରେ ସଲମାନ ଖାନ ଆସି ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ଫିର ଭେ କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆଣିଥାଏ, କହି, 'ବିଗ୍ ବସ୍ ମେ ମିଲଗା, ମେରି ଜାନ୍...ଏକ୍ଷ୍ଟ୍ରା ଜୀବନଦାନ'। ଏବଂ ଶେଷରେ, ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ 'ତଥାସ-ଦୋ' କହି ଶେଷ ହୁଏ । ଟ୍ରେଲରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଖେଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ କିପରି ଏବଂ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିପଦ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ନୂତନ ସିଜିନ୍ ବିଷୟରେ କହି ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଗ୍ ବସ୍ ମେଁ ହର ସାଲ୍ ଖେଳ ବଦଳାଇଛି । ଏଥର କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 'ଜୀବନ ଡନ୍' ଯେତେ ସରଳ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ । ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଘର ଜାଣିବ। ଏଥର, ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଖେଳ ମଧ୍ୟ' । ଏହାକୁ କିପରି ଖେଳାଯାଏ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । 'ଜୀବନ ଦାନ' ସରଳ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଟିଭି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ଏବଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ର ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଫୈସୁ, ଅଞ୍ଜଳି ଆରୋରା, ଜନ୍ନତ ଜୁବେର, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ, ଅରବାଜ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ଭାବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ନାମ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା, ଲକ୍ଅପ୍ ଏବଂ ରୋଡିଜ୍ ଭଳି ଶୋ'ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ପରିଚିତ ଚେହେରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ, ଏବଂ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ବିଗ୍ ବସ୍ 20' ଘୋଷଣା; ଶୋ'ର ନୂତନ ଲୋଗୋ ସହ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍, କିଏ କରିବେ ହୋଷ୍ଟ ?
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିବେ କି ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ