ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ବିଗ ବସ 20'; ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯାଏଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ' ବିଷୟରେ...
ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଶୋ ପାଇଁ 'ଭାଇଜାନ'ର ଲୁକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଟିଭି ଶୋ, ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 20 ସହ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି । କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରୋମୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଶୋ'ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଘରର ଝଲକ, ଶୋ'ର ଥିମ୍, ପୁରସ୍କାର ରାଶି, ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିଷୟରେ....
'ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଥିମ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟିମ୍'
ଏହି ସିଜନ୍ ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ'ର ଥିମ୍ ହେଉଛି 'ତଥାସ୍ତୁ' (ଏହା ହେଉ) । 'ଭାଇଜାନ' ପ୍ରୋମୋରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏକ 'ଅତିରିକ୍ତ ଜୀବନ' (କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ) ପାଇବେ । ଏହି ମୋଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଲିମିନେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘରର ସାଥୀମାନେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଜୀବନରେଖା ପାଇବେ । ଏହି ଜୀବନରେଖା ସାଥୀ ଘରର ସାଥୀମାନେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସିଜନ୍ ରେ ଘରର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ଜଣେ ମାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ।
Big Boss 20 house😍#BigBoss20 pic.twitter.com/qgTQsMOoZx— Spraha Joshi (@sprahajoshi) September 4, 2026
'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ଘର ଡିଜାଇନ୍'
ବିଗ୍ ବସ୍ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ନିୟମ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଘରର ଭିତର କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଥାଆନ୍ତି । ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରର ଲୁକ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏକ ନୂତନ ଥିମ୍ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହି ସିଜନରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି କାଞ୍ଚନ ଏବଂ ରୂପାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଘରଟି ପୂର୍ବ ସିଜନଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି-ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଥିମ୍ ବହନ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ-ପ୍ରେରିତ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ-ଥିମ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ଶୟନ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଗରିଲା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଆକର୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ମାଛ-ଥିମ୍ ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ଏକ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାପ-ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି ।
Mumbai, Maharashtra: Get an exclusive first glimpse inside the official Bigg Boss Season 20 house. Take a tour of the stunning new house and explore its exciting spaces, unique setup and surprises. This year, the theme is Jeevandaan and Surrealism. pic.twitter.com/B0bJGM7nMq— IANS (@ians_india) September 3, 2026
'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ'
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁବେଳେ ପରି, କିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ନାମ ଘରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଶା ରିଖି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା ବାସରା (ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ); କାଜି ତୌକିର (ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଫେମ୍ ଗୁରୁକୂଳ'ରେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ଗାୟିକା); ଶୋୱିକ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତ ମାମଲା ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭାଇ); ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅମନ ଗାନ୍ଧୀ (ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି); ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ବକ୍ସର ମେରୀ କମ୍; ଖୁସି ଦୁବେ, ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ, କନିକା ମାନ, କୁଶଲ ତନୱାର, ଲଭ୍ ଗିଲ୍, ମାହି ଭିଜ୍, ୟୁଙ୍ଗ୍ ଡିଏସଏ ଏବଂ ରିଆ ଆହିର ଏବଂ ଉଦିତି ସିଂ (ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ 'କଙ୍କୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
#BiggBoss20 - EXCLUSIVE 🚨— Bigg Boss Scope (@BiggBossScope) September 5, 2026
Final Confirmed Contestant For Bigg Boss 20.
1. #IshaRikhi
2. #MaryKom
3. #AmanGandhi
4. #KhushiDubey
5. #KushalTanwar
6. #AmrapaliDubey
7. #QaziTouqeer
8. #KanikaMann
9. #LoveGill
10. #MahhiVij
11. #YungDSA
12. #RhiyaAhir
13. #UditiSingh
14.…
'ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପୁରସ୍କାର ରାଶି'
ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ବିଜେତା ଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ଯିଏ 50 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ର ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ସହିତ 50 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେବେ ।
Dekh li inki jhalak, ab guess karo yeh kaun hai? 🤪#BiggBoss Starts 6th September on #JioHotstar and #ColorsTv #BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/aDjDm4CV4J— JioHotstar (@JioHotstar) September 4, 2026
'ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ'
'ତଥାସ୍ତୁ' (ଏପରି ହେଉ/ଆଶୀର୍ବାଦ) ଥିମ୍ ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଖେଳର ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଆଧାରରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 'ଅତିରିକ୍ତ ବରଦାନ' (ବିଶେଷ ସୁବିଧା) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ; ମୂଳତଃ, ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବରଦାନର ଅଧିକାର ପାଇବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏହି ସିଜନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
ଏମସି ଷ୍ଟାନ୍ ମଞ୍ଚକୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହି ସମୟରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୬ ବିଜେତା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାପର୍ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଏମ୍ସି ଷ୍ଟାନ୍ ସିଜନ୍ ୨୦ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟରରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରେ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଛି: "ରାପ୍ ଶୁଣିଲି...? ଏବେ ନାମ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ! କହିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ..."
ବିଗ ବସ 20 ଶୋ’ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ: ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ‘ଜୀବନଦାନ’ ଦେବେ ସଲମାନ ଖାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ