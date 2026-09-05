ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ! କହିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ..."
ବାଦଶାହା ଏବଂ ଇଶା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମାସର ବିବାହ ଶେଷ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଗ ବସ 20ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 12:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ, ବିଗ୍ ବସ୍ ସହ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ’ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଶୋ'ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ କିଏ ଆସିବେ ନଜର । ସେନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋମୋ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ହେଉଛି ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଈଶା ରିଖିଙ୍କର । ପ୍ରୋମୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଈଶା ରିଖି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରୋମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶୋ’ର ପ୍ରିମିୟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୋମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋମୋରେ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ, ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ନେଟିଜେନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶା ରିଖି ।
ପ୍ରୋମୋରେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲି...। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ।" ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ନେଟିଜେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "@Badboyshah, କାହିଁକି ଭାଇ, କାହିଁକି ?" ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ସଙ୍କେତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଇଶା ଏବଂ ବାଦଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ।
ଇଶା ଏବଂ ବାଦଶାହଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ, ବାଦଶାହ ଏବଂ ଈଶା ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ, "ଇଶା ରିଖି ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବିବୃତ୍ତି ହେବ । ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ କରା ନ ଯାଉ ।" ଇଶା ପ୍ରକୃତରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ରେ ଦେଖାଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହାନିଆ ଆମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦଶାହା ଓ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ! ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି
ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବାଦଶାହା, ଏବେ କଲେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା
ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ