ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିବେ କି ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ରେ ଆସିବା ନେଇ ଖବର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍, ବିବାଦ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ଏକ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 12:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ' ସହ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଲମାନ ଖାନ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନଜର ଆସିବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍, ପ୍ରଶଂସକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି: ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ?
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା କିଏ ?
୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୯୬ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାପର୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଶର୍ମା ୨୦୧୪ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱାଧୀନ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଜଣେ ରାପର୍, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର, ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁନି ସୁନି ସଡକୋ, ଉଡାନ୍ ଏବଂ କୋଶିଶ୍ ମେରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସ୍ୱାଧୀନ ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଶଂସକ ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା କାହିଁକି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି ?
ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟତୀତ, ଶର୍ମା ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ୍ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଧାରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ଶର୍ମା ଏହାକୁ "ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡ୍ରାମା" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗତିବିଧିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।
ବାଦଶାହାଙ୍କ ଗୀତ "ତାତେରୀ"କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସମୟରେ ରାପର୍ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମତ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିଛି ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ମତଭେଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନିତ ନାମ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ରିଆଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ।
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ଅନେକ ଭାଇରାଲ୍ "ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାଲିକା"ରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ନିର୍ମାତା କିମ୍ବା ନିଜେ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତଥାପି, ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶର୍ମା ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଶର୍ମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ହୋଷ୍ଟ ସଲମାନ ଖାନ ଭାମସି ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ନୟନତାରା ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କାମ ଜାରି ରଖି ରିଆଲିଟି ଶୋ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ 20ତମ ସିଜିନରେ ଟେଲିଭିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ରିଆଲିଟି ଶୋ ତାରକା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକରେ ଫୈସଲ ଶେଖ (ଶ୍ରୀ ଫୈସୁ), ଅଞ୍ଜଳି ଆରୋରା, ଜନ୍ନତ ଜୁବେର, ଏଲଭିଶ ଯାଦବ, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ, ଅନୱେଜ୍ ଦରବାର, ତୁଷାର କରୱାର, ରେଧୀମା, ରୁରୁ ଠାକୁର, ଅରବାଜ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ଭାବ୍ୟ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏକ ପୁନଃନିର୍ମିତ ଘର, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲାଇନଅପ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ