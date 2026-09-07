ETV Bharat / entertainment

ବିଗ ବସ 20: ଦେଶୀରୁ ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟାର ଯାଏଁ କରିବେ ଧମାଲ୍, ଏମାନେ ହେଲେ ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ର ୧୬ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ' ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମ୍ନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।ଏହି ସମୟରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇଜାନ ।

BIGG BOSS 20 CONTESTANTS LIST
BIGG BOSS 20 CONTESTANTS LIST (IMAGE/Show Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 3:25 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଟିଭି ଶୋ, ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଶୋ’ର 20ତମ ସିଜିନ୍ ଆସିଯାଇଛି । ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ର ପ୍ରିମିୟର ରବିବାର, 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ ହୋଇଛି । ସଲମାନ ଖାନ 16 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଭୋଜପୁରୀ ତାରକା ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ (ଉର୍ଫ ନିରହୁଆ) ଏବଂ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ; ଦିନେଶଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଆସିଥିଲେ । 'ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ'-ଥିମ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଘର ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତୁ 16 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କାରଣ ଏହି ସିଜିନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ।

୧୬ ଜଣ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍

ମାହି ଭିଜ୍ (ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟା ଫୋଲଅର୍ସ: ୨.୨ ଲକ୍ଷ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାହି ଭିଜ୍ ଶୋ’ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ ୯ ଏବଂ ୧୩ରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଟିଭି ଅଭିନେତା ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ମାହି ଅନେକ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 'ଶ... କୋଇ ହୈ', 'ଲାଗି ତୁଝସେ ଲଗନ୍', ଏବଂ 'ନା ଆନା ଇଜ୍ ଦେଶ ଲାଡୋ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମାହି ଏବଂ ଜୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ୧୪ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ପିତାମାତା ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ରିତି ତିୱାରୀ (ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନ୍‍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: 20.1K

ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ଝିଅ ରିତି ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ଘରେ ଦେଖାଯିବେ । ରୀତି ଜଣେ ଗାୟିକା, ସଂଗୀତକାର ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ରୀତି ଗୀତ ଗାଇ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମନୋଜ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୀତିଙ୍କ ସହିତ *ବିଗ୍ ବସ୍ 20* ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମନୋଜ ତିୱାରୀ ନିଜେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।

ଉଦିତି ସିଂହ (ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନୁଗାମୀ: ୧ ଲକ୍ଷ

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଦିତୀ ସିଂହ ମଧ୍ୟ 'ବିଗ୍ ବସ୍ 20' ର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଟିଭି ଅଭିନେତା କରଣ ୱାହିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା; 2022 ରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଉଦିତି 'ଜାନେ ଜାନ୍' (2023), 'ୟେ ଦିଲ୍ ଦିୱାନା' (2025), ଏବଂ 'ଜସ୍ସି ୱେଡ୍ସ ଜସ୍ସି' (2025) ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ହିମେଶ ରେଶମିୟାଙ୍କ ଆଲବମ୍ 'ସୁରୁର 2021' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅମନ ଗାନ୍ଧୀ (ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନୁଗାମୀ: ୪୨୮ ହଜାର

ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅମନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟସ ୩୩ ବର୍ଷ। ସେ 'ନାଗିନ ୩', 'ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ', ଏବଂ 'କ୍ୟୁଙ୍କି ସାସ ଭି କଭି ବହୁ ଥି ୩' ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଗୁଲ୍ଲୁ (ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୧.୪ ନିୟୁତ

ଗୁଲ୍ଲୁ (କୁଶଲ ତନୱାର), ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ 'ରୋଡିଜ୍' ଏବଂ 'ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା' ର ପୂର୍ବତନ ବିଜେତା, 'ବିଗ୍ ବସ୍' ରେ ତାଙ୍କର କରିସ୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାମେରାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଝଲକ ସେୟାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଜିମ୍‌ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ । ଗୁଲ୍ଲୁ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ଘର ଭିତରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

ଅର୍ଶିଫା ଖାନ (ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୨୯.୧ ନିୟୁତ

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୟଦ ଅର୍ଶିଫା ଖାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅର୍ଶିଫା ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ରହିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଅର୍ଶିଫାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ସର୍ବାଧିକ ।

ଗେମର ତନ୍ମୟ (ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୪.୪ ମିଲିୟନ

ଗେମିଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତନ୍ମୟ 'ସ୍କାଉଟଓପି' ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ତନ୍ମୟ ଗେମିଂ ଜଗତର ଜଣେ ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ଖେଳ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି । ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମଲହାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି; କ୍ୟାରିମିନାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

ୟୁଙ୍ଗ୍ ଡିଏସଏ (ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୧୧୭ ହଜାର

ହିପ୍-ହପ୍ କଳାକାର ୟୁଙ୍ଗ୍ ଡିଏସଏ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହର୍ଷ ବିଜୟ ମାଚାରେ, ଏବଂ ସେ ପୁଣେରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ହିପ୍-ହପ୍ କଳାକାର। ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାଙ୍କର ହିପ୍-ହପ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମେରୀ କମ୍ (ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୨ ମିଲିୟନ

ଅଲିମ୍ପିକ ବକ୍ସର ମେରୀ କମ୍ - ଯିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି - ଏବେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ରେ ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ; ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରୋଲିଂର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ, ମେରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଲଭ୍ ଗିଲ୍ (ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: 613K

ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଝିଅ ଲଭ୍ ଗିଲ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂରା ନାମ ଲଭପ୍ରୀତ କୌର । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ । ଲଭ୍ ଗିଲ୍ କ’ଣ ପଞ୍ଜାବର 'କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍' ଶେହନାଜ୍ ଗିଲ୍ ପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ ? ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ; ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ରିଆ ଅହିରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ।

ରୋହେଦ୍ ଖାନ (ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: 30.5K

ପୁଣି ଥରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ରେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଅଭିନେତା ରୋହେଦ୍ ଖାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜର୍ମାନ, ଇଂରାଜୀ, ଦାରି, ପାରସିକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ରୋହେଦ୍ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ଶୁଣି ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହେଦ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପ୍ରିମିୟରରେ, ସେ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜପୁରୀ କହିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ, ସେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ *ତେଜସ* ରେ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଅଭିନୀତ *ବଡେ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ* ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ (ଭୋଜପୁରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: 6M

ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଜପୁରୀ ଶୈଳୀର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ। ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର: ପବନ ସିଂହ, ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୋଜପୁରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଘର ଭିତରେ କି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।

ଈଶା ରିଖି (ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅନୁଗାମୀ: ୧.୧ ଲକ୍ଷ

ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ରିଖି *ବିଗ୍ ବସ୍ 20* ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ, ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଇଶା ଏବଂ ବାଦଶାହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୃଥକୀକରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଶୋ’ରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତୁ।

କାଜି ତୌକିର (କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଅନୁଗାମୀ: ୧୭୧ ହଜାର

ଦର୍ଶକମାନେ ଗାୟନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ’ ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଳ (୨୦୦୫)’ର ବିଜେତା କାଜି ତୌକିରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଫେରିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଶୋ’ର ଶେଷ ଭାଗରେ, କାଜି ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତି। କାଜି ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଫିଲ୍ମର "ଆଫଗାନ୍ ଜଲେବି" ଗୀତରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କାଜି ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆସିଫ୍ ଖାନ (ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ: ୨୩୫ ହଜାର

ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - *ପଞ୍ଚାୟତ* ରେ 'ଜ୍ୱାଇଁ' (*ଦାମାଡ଼*) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଆସିଫ୍ ଖାନ *ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦* ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏହି ଧାରାବାହିକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ "ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁମାଇଁ" ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଖବର ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଆସିଫ୍ ଖାନ *ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦* ଘରେ ଜଣେ 'ଜ୍ୱାଇଁ'ଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ କି ନାହିଁ।

କନିକା ମାନ (ଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ)

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ: ୭.୩ ଲକ୍ଷ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। କନିକା *ବଢ଼ୋ ବହୁ*, *ଗୁଡ୍ଡନ୍ ତୁମସେ ନା ହୋ ପାଏଗା*, *ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର: ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ସିଜନ୍ ୧୨*, ଏବଂ *ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ ୭* ଭଳି ଶୋ’ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ *ରୁହାନିୟତ୍*, *ରକ୍ଷକ: ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ବ୍ରେଭ୍ସ*, ଏବଂ *ସୁପର ସବ୍ବୁ* ଭଳି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। କନିକା "ଦୁଆ କିଜିୟେ," "କଲମା," "ତୁ ଦିଲ୍ ମେରା," "ଦୁରିଆନ୍," ଏବଂ "ଇକ୍ ମୁଣ୍ଡା" ସମେତ ଅନେକ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ, ସେ 'ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି (ମହିଳା)' ​​ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କନିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ।

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ’କୁ ରାତି ୯ଟାରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ ରାତି ୧୦:୩୦ଟାରୁ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ (କଲର୍ସ ଟିଭି)ରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ବିଗ ବସ 20'; ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯାଏଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ' ବିଷୟରେ...

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BIGG BOSS 20
SALMAN KHAN
ବିଗ ବସ 20 ପ୍ରତିଯୋଗୀ
ସଲମାନ ଖାନ
BIGG BOSS 20 CONTESTANTS LIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.