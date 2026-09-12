ETV Bharat / entertainment

BB 20 Weekend Ka Vaar: 'ରକ୍‌ଷ୍ଟାର୍' କାଜିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସଲମାନ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ କରାଯିବ ତାଗିଦ୍ ?

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ର ପ୍ରଥମ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ବେଶ୍ ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସଲମାନ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।

BIGG BOSS 20 FIRST WEEKEND KA VAAR
BIGG BOSS 20 FIRST WEEKEND KA VAAR (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ ୨୦ର ପ୍ରଥମ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ୱାର୍' (Weekend Ka Vaar) ଏପିସୋଡ୍ ଆସିଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ଶୋ’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା ୧୬ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଜି ତୌକିର୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି । କାଜି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ—"ଆଇ ଆମ୍ ଏ ରକ୍‌ଷ୍ଟାର୍, ବେବି" (I am a rockstar, baby)—ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ୱାର୍' ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସଲମାନ କାଜିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ତାଗିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ; ଏହା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ ।

ଶୋ’ର ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରଥମ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋମୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ପ୍ରୋମୋରେ ସଲମାନ 'ରକ୍‌ଷ୍ଟାର୍' ପ୍ରତିଯୋଗୀ କାଜି ତୌକିର୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଲମାନ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଘରେ ଯେତେ ତାରକା ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ରକ୍‌ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି—ସେ ହେଲେ କାଜି ତୌକିର୍ । ତୁମେ ସାରା ସପ୍ତାହ ଧରି 'ଆଉ' ବୋଲି କହି ବୁଲୁଥିଲ ।" ଏହାପରେ ସେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କାଜିଙ୍କୁ ସେହି ଷ୍ଟେପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । କାଜି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଲମାନ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାଜିଙ୍କ ସହ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ କରି ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।

ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଜିଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍

ଯଦିଓ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ୱାର୍' ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ସଲମାନ ପ୍ରଥମେ କାଜିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପରେ ବିଗ୍ ବସ୍‌ଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । କାଜି ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନା ଶୋ’ର "ଡିଭୋର୍ସି ସ୍ପେଶାଲ୍" (ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମାହି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଲମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । ମାହି କହିଥିଲେ ଯେ ତିନିଜଣ ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର "ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ" ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସିଜିନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କନିକା ମାନ୍, ଉଦିତି ସିଂହ, ଲଭ୍ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଆରିସ୍ଫା ଖାନ୍ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ (ଏଲିମିନେସନ୍) ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅମନ୍ ଏବଂ ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ

ପ୍ରୋମୋରେ ଅମନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅମନ୍ ଆସିଫ୍‌ଙ୍କ ସହ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାରୀରିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା; ତଥାପି, ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

ସଲମାନ୍ ମାହି ଭିଜ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ, ମାହିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଳାଇବାର ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ; ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଘର ଭିତରର ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ । ଶୋ’ର "ଡିଭୋର୍ସି ସ୍ପେଶାଲ୍" (ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) ଥିମ୍ ବିଷୟରେ ମାହି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସଲମାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । ମାହି କହିଥିଲେ ଯେ ତିନିଜଣ ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର "ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ" ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସିଜିନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କନିକା ମାନ୍, ଉଦିତି ସିଂ, ଲଭ୍ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଆରିସ୍ଫା ଖାନ୍ ଘରୁ ବାହାରିବା (ଏଲିମିନେସନ୍) ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପାଇଁ ବିଗ ବିସ ଦେଖିବେ ଅରିଜିତ ସିଂ, କହିଲେ 'ଆମର ରକଷ୍ଟାର୍...'

"ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ red flags ଦେଖିଛି..." ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଶା ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BIGG BOSS 20
QAZI TOUQEER
ବିଗ ବସ 20
କାଜି ତୌକିର
BIGG BOSS 20 FIRST WEEKEND KA VAAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.