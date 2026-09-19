ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ରୋହୈଦ୍, ଅସିଫ୍ ଖାନ୍ ନା ତନ୍ମୟ ସିଂ, କିଏ ହେବେ ବିଦା ?
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ଘରୁ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେସନ । ରୋହାଇଦ୍ ଖାନ୍, ଆସିଫ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ସିଂ ମନୋନୀତ । କିଏ ହେବେ ବିଦା ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 1:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ୧୬ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶୋ’ର ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି । 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' (Weekend Ka Vaar) ଏପିସୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଶୋ’ରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି (ଏଭିକ୍ସନ୍)। ରୋହୈଦ୍ ଖାନ୍, ଅସିଫ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ସିଂଙ୍କୁ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ।
You should watch episodes carefully. These 3 lost one life during captaincy ka dusra padao. pic.twitter.com/MlQXLfsOm9— Crypto DC 🦇 (@DCxCrypto) September 18, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହୈଦ୍ ଖାନ୍, ଆସିଫ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଅଭିନେତା (ରୋହୈଦ୍ ଖାନ୍) ଶୋ’ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ଘରେ ରୋହୈଦ୍ ଖାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଘରେ ରୋହୈଦଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା; ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ (ଟାସ୍କ)ରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘରୋଇ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ରୋଷେଇ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ।
Bigg Boss 20 Weekend ka Vaar Promo— Bigg Boss 20 Live Fan (@Biggboss20_live) September 18, 2026
watch todays Episode - https://t.co/hSgwOU1oQ0#BiggBoss20 #BiggBoss pic.twitter.com/FlDwBrSag1
ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ
'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ସମୟରେ ସଲମାନ ଖାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରୋହାଇଦ୍ ଖାନ ଘର ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ସଲମାନ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ (ଟାସ୍କ) ସମୟରେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନେହୁଏ ଯେ ରୋହାଇଦ୍ ଖାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଫ୍ ଖାନ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ସିଂହ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ (ଶନିବାର), ଶୋ’ର ଦ୍ୱିତୀୟ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
🚨 BREAKING!! Rohed Khan becomes the FIRST contestant to get EVICTED from the #BiggBoss20 house in Week 2, even after the much-hyped “Extra Jeevandan” concept!— TRENDGYAN 🇮🇳 (@trendgyan) September 19, 2026
FAIR or UNFAIR? pic.twitter.com/Cgsce3GS9K
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ
ମେରୀ କମ୍, ମାହି ଭିଜ୍, କନିକା ମାନ୍, ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ, ଇଶା ରିଖି, ଖୁସି ଦୁବେ, ଆରିଶଫା ଖାନ, କୁଶଲ ତନୱାର (ଯିଏ ଗୁଲ୍ଲୁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), ତନ୍ମୟ ସିଂ (ଯିଏ ସ୍କାଉଟ୍-ଓପି/ScoutOp ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), ରାପର୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଡିଏସ୍ଏ (ହର୍ଷ ବିଜୟ ମାଚ୍ରେ), 'ପଞ୍ଚାୟତ' ଫେମ୍ ଆସିଫ୍ ଖାନ, ଫୈସଲ ଖାନ, କାଜି ତୌକିର୍, ଅମନ ଗାନ୍ଧୀ, ଉଦିତି ସିଂହ, ରିତି ତିୱାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
BB 20 Weekend Ka Vaar: 'ରକ୍ଷ୍ଟାର୍' କାଜିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସଲମାନ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ କରାଯିବ ତାଗିଦ୍ ?
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପାଇଁ ବିଗ ବିସ ଦେଖିବେ ଅରିଜିତ ସିଂ, କହିଲେ 'ଆମର ରକଷ୍ଟାର୍...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ