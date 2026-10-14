୨୧ ବର୍ଷ ପରେ କାଜି ତୌକିର୍ଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ, 5ଟି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଗୀତ ଅଫର୍ ଦେଲେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
କାଜି ତୌକିର୍ 'ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଲ୍' ଶୋ’ ଜିତିଥିଲେ ।ପରେ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ ବସ 20ରେ ପୁଣି ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାହାର ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ, ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଲ୍’ ଜିତିଥିବା କାଜି ତୌକିର୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଛି । ସେ ଏହି ଶୋ’ରେ ଅରିଜିତ୍ ସିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ; ତଥାପି, ଯେଉଁଠାରେ ଅରିଜିତ୍ ସିଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ, ସେଠାରେ କାଜିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ଅଜ୍ଞାତବାସ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେବି ଅଟକି ରହେନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଲିଉଡର ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କାଜିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି, କାଜି ତୌକିର୍ ‘ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦’ ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରପୂର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । କାଜିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି ।
କାଜି ତୌକିର୍ଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ
ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାଜି ତୌକିର୍ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖି ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "କାଜି, ତୁମେ ଶୋ’ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ ।" ଏହା ପରେ, ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ ସେହି କଥା କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଜି ଗତ ୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ ସାଜିଦ୍ କାଜି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ; ସେ କହିଛନ୍ତି, "କାଜି, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚୋଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି; ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ।"
ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ କିଏ ?
କାଜି ତୌକିର୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ ଆଗାମୀ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ସାଜିଦ୍ଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସାଜିଦ୍ ଖାନ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହଁନ୍ତି; ସେ ତାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ଭାଇ ୱାଜିଦ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଲିଉଡ୍କୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସାଜିଦ୍ ଏବଂ ୱାଜିଦ୍ ଯୋଡ଼ି ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 'ଦବଙ୍ଗ', 'ପାର୍ଟନର୍', 'ମୁଝସେ ଶାଦି କରୋଗି', 'ବୀର୍' , 'ତେରେ ନାମ୍' ଏବଂ 'ଗର୍ବ' ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଡନୀଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୱାଜିଦ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସାଜିଦ୍-ୱାଜିଦ୍ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ସାଜିଦ୍ ଏକାକୀ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ।