୫୬ ଦିନରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ଆସିଫ୍ ଖାନ, ନଜର ଆସିଲେ ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ର ୫୭ତମ ଏପିସୋଡରେ ଆସିଫ୍ ଖାନଙ୍କ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଦାୟ, କାଜିଙ୍କ ବିବାହ ପଛର ସତ୍ୟ, କନିକା ଓ ମାହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ର ନଭେମ୍ବର ୧ ଏପିସୋଡ୍ (୫୭ତମ ଏପିସୋଡ୍, ୫୬ତମ ଦିନ) ଉତ୍ତପ୍ତ ଯୁକ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିଥିଲା । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ, ସଦ୍ୟତମ ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ୱାର୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସ୍କାଉଟଓପି ହୋଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାଜି ତୌକିର ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏଲଭିଶ୍ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରିଆଲିଟି ଡେଟିଂ ଶୋ, ରିଜ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆସିଫ୍ ଖାନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର, ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥିଲା ।
ସଲମାନ ଖାନ ScoutOP-ଙ୍କୁ ବାସ୍ତବତାର ସାମ୍ନା କରାଇଲେ
ଏହି ଏପିସୋଡ୍ଟି ଶନିବାରର 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ୱାର' ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ScoutOP, Yung DSA ଏବଂ Love Gill-ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ Yung-ଙ୍କ ମତାମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ Scout ଏବଂ Love ଉଭୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଲଭ, ୟଙ୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ Love ଖେଳରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ Scout-ଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ।
ପରେ ସଲମାନ, ସ୍କାଉଟଙ୍କ ଭାବଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ, ସଲମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସେ Scout-ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶୋ’ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘର ଭିତରର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସଲମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପକ୍ୱତାର ସହ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ।
କାଜି ତୌକିର ନିଜ ବିବାହ କାହାଣୀ କହିଲେ
ଏହି ଏପିସୋଡର ଏକ ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ କାଜି ତୌକିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ । ସଲମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଯେ କାଜି ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହିତ କି ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ କି ନୁହଁନ୍ତି । କାଜି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହିଫସା, ଯିଏ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଆରେଞ୍ଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ।
ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କାଜି ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ହିଫସାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ହିଫସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ହିଫସା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ହିଫସା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କାଜି ନିଜ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଧାଡ଼ି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ।
ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ରିଜ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି ବିଜେତା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରିଆଲିଟି ଡେଟିଂ ଏବଂ ଚାର୍ମ-ଆଧାରିତ ଶୋ, ରିଜ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଲଭିଶ ଘରର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମଜାଦାର ରିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଗମେଣ୍ଟ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଲଭ୍ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳରେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲାଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ।
ସଲମାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ସ୍କାଉଟଓପି ଏବଂ ଲଭ୍ ଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଚିଡ଼ାଇଥିଲେ । ଏଲଭିଶ ମଧ୍ୟ ସ୍କାଉଟର ହାତ ଟାଣିଥିଲେ, ଏକ ଅନ୍ୟଥା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡରେ କିଛି ହାସ୍ୟରସ ଯୋଡିଥିଲେ । ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସଲମାନ ଏଲଭିଶଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ରୁ ବିଦା ହେଲେ ଆସିଫ୍ ଖାନ
ଉଦିତି ସିଂ, ଅରିଶଫା ଖାନ, ସ୍କାଉଟ୍ଓପି, ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ଏବଂ କନିକା ମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଫ୍ ଖାନ ମଧ୍ୟ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ସଲମାନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆସିଫ୍ଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି । ଏହି ଘୋଷଣା ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ସ୍କାଉଟ୍ଓପି ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଡିଏସ୍ଏ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଲଭ୍ ଗିଲ୍, ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ଏବଂ ଅରିଶଫା ଖାନ ମଧ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି କନିକା ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।
ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆସିଫ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୁହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ BB ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରହଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିବା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଆସିଫ ଲଭ ଗିଲ୍, ୟଙ୍ଗ, ସ୍କାଉଟ୍ଓପି, ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ, ସ୍କାଉଟ ଓ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । କାଜି ତୌକିରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏପରିକି ସେ ଘର ଭିତରେ କାଜିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।