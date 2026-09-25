ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ରୀତିଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କୁ କାଜି କହିଲେ 'ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ'
୧୮ ଦିନରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦। ରୀତି-ଉଦିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 'ଡିସ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍' ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଏଥିରେ କାଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 11:26 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ରୀତି ତିୱାରୀ ଏବଂ ଉଦିତି ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଏକ ଟାସ୍କ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, କାଜି ତୌକିର ଉଦିତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଲଢ଼େଇ ଘରର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା, ପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କିଏ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଟାସ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ରୀତି ଏବଂ ଉଦିତିଙ୍କ ଡିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ
ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବସ୍ ରୀତି ଏବଂ ଉଦିତିଙ୍କୁ ଡିସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ରୀତି ଟାସ୍କ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଦିତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାଜି ଉଦିତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ରୀତି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଦିତି ଏବଂ କାଜି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । କାଜି ତାଙ୍କ ଡିସ୍ କୁ "ଅପରିଷ୍କାର" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦିତି ଜାରି ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଖସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ।
ପରେ ଉଦିତି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେ କହିଲେ ଯେ ରୀତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି, ଉଦିତି ମଧ୍ୟ ରୀତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ; ସେ ରୀତିଙ୍କୁ "ଅସୁନ୍ଦର ଓ ମୋଟୀ" ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅମନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ତୁରନ୍ତ ଉଦିତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ରୀତି ଓ କାଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ
ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରୀତି ଓ ଉଦିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଟି ରିତି ଓ କାଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କାଜି ରୀତିଙ୍କୁ "ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ" କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ରୀତି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଜି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍କାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାଜିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରୀତି ଓ ଉଦିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ କାଜି ଓ ସ୍କାଉଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ।
ଏକ ସମୟରେ, କାଜି କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରିତିଙ୍କ ବାପା ତଥା ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, "ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।" ପରେ ରୀତି ଦାବି କଲେ ଯେ କାଜି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଉଦିତି ଏବଂ କାଜି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ।
ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ
ଏହି ଝଗଡ଼ା ଘର ଭିତରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା । ଆସିଫ୍ ରିତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ନ କରନ୍ତୁ । ଅମନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତଥାପି, ରିତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ୍ରପାଲି ମଧ୍ୟ ରିତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ ଯେ ଶୋ’ର ଉପସ୍ଥାପକ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆସିଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ମତ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ 'ଫୁଟେଜ୍' ପାଇବା ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମାହିଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ଉଦିତିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଜିଙ୍କୁ ନେଇ ରୀତିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କାରଣ ରିତି ନିଜେ "ରକ୍ଷ୍ଟାର୍" ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କାଜିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିଲା । ମାହିଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ରିତିଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ରିତି କାଜିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାହିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାଜିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଲେ ଯେ କାଜି ଝିଅମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ସାଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ମାହି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରୀତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ ରିତି ହିଁ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଇଶାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କାଜି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରିତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ।
କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଘୋଷଣା
'ଡିସ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍' (diss battle) ଜନିତ ହଟଚମଟ ପରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ଟାସ୍କ (କାର୍ଯ୍ୟ) ଘୋଷଣା କଲେ । ରୀତି, ଲଭ୍, ମେରି, ୟଙ୍ଗ୍, ସ୍କାଉଟ୍ ଏବଂ ଆମ୍ରପାଲି କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ । ଏହି ଘୋଷଣା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା ।
ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଏକ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ସ୍କାଉଟର ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ ଲଭ୍ ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ମଜା କରି ଏହାକୁ "ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ରଶ୍" ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଉତ୍ତେଜନା ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲା, ଉଦିତି ଗୁଲ୍ଲୁକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରୀତି ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଆସିବେ । ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏପିସୋଡ୍ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ।