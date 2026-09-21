ETV Bharat / entertainment

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: କାଜି ତୌକିର୍‌ଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ, ବିଦା ହେଲେ ରୋହେଦ୍ ଖାନ୍

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ର 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ରେ ଭରପୁର ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଲମାନ ଖାନ୍ କାଜିଙ୍କ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ରୋହେଦ୍ ଖାନ୍ ଘରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ।

BIGG BOSS 20
BIGG BOSS 20 (Photo: Show Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 10:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦'ର 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ମଜା, ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଆମ୍ରପାଲି ଦୁବେ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ ଘରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ସଲମାନ କାଜି ତୌକିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥିତ 'ମେଡିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା' (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନାଟକ) ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ରିତି ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରଥମ 'ଏଭିକ୍ସନ୍' ହୋଇଥିଲା । ନାମିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପରେ ରୋହେଦ ଖାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା, ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ ଏବଂ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ଏହି ଏପିସୋଡରେ ତାରକା ସୁଲଭ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ।

ଆମ୍ରପାଲି ନା ମାହି: ଘର ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ?

ସଲମାନ ଆମ୍ରପାଲି ଏବଂ ମାହି ଭିଜ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଘରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ 'କି-ରିଙ୍ଗ୍' ଉପରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ 'ଘରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା' ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଆରିଶଫା, କାଜି, ଉଦିତି ଏବଂ ଅମନ୍ ମାହିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ; ସେଠାରେ ଲଭ୍, ରୋହେଦ, ଆସିଫ୍, ମେରୀ କମ୍, ରିତି, ଗୁଲ୍ଲୁ, ଇଶା, କନିକା ଏବଂ ସ୍କାଉଟ୍ ଆମ୍ରପାଲିଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ । ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଆମ୍ରପାଲି ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର ଘର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

କାଜିଙ୍କ 'ମେଡିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ସଲମାନ

ଏହି ଏପିସୋଡର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ କାଜିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଶୈଳୀରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ହୋଷ୍ଟ ସଲମାନ ହଠାତ୍ ନିଜ ଛାତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସଲମାନ ଯେ ଏସବୁ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଟି ଘର ଭିତରେ କାଜିଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଲମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସଲମାନଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମ୍ରପାଲି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଏପିସୋଡର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ।

ରିତି ତିୱାରୀ ଏବଂ କାଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ

ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ରିତି ତିୱାରୀ ଏବଂ କାଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା । ରିତି କାଜିଙ୍କୁ "ନକଲି ବାବା" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କାଜି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶୀଘ୍ର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ରିତି କହିଥିଲେ, "ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର 'ମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍' ଦବାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଚାକର ?" କାଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରେ ରିତି ନିଜର ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର' ଏପିସୋଡରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ।

ରୋହେଦ୍ ଖାନ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଦାୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଏହି ଏପିସୋଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଏହି ସିଜନ୍‌ର ପ୍ରଥମ 'ଏଭିକ୍ସନ୍' (ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଦାୟ) ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ । ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅସିଫ୍ ଖାନ୍, ସ୍କାଉଟ୍ ଓପି (Scout OP) ଏବଂ ରୋହେଦ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟିଂ ପରେ, ରୋହେଦ୍‌ଙ୍କୁ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦'ରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଲମାନ ରୋହେଦ୍‌ଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ । ସଲମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲ । ସମ୍ମାନର ସହ ଖେଳିଲ । ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ।" ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହେଦ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ସଲମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଇନ୍‌ଶାଅଲ୍ଲାହ୍, ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି କାମ କରିବା ।" ରୋହେଦ୍‌ଙ୍କ ବିଦାୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରିତି ଏବଂ ଆସିଫ୍‌ଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଥିଲା ।

ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତମନ୍ନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ

'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ତାରକା ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ଭାନ୍: ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ' ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତମନ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କାଜି ଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କାଜିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍' ର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ । କାଜିଙ୍କୁ "ପ୍ରକୃତ ତାରକା" ବୋଲି କହି ତମନ୍ନା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ କରିପାରିବ ।" ଏହା ପରେ ସଲମାନ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଳିଗଲା ନା ?। ସେପଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କନିକା ମାନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ "ଟ୍ରୁ ଆଲଫା" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା' ଶୋ'ରେ କନିକାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ।

ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ ଏବଂ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ମଜା ବଢ଼ାଇଲେ

ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ ଏବଂ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ମଧ୍ୟ 'ୱିକେଣ୍ଡ କା ଭାର୍' ମଞ୍ଚରେ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୋନାଲି ସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଲୱା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ୍ ହୈଁ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଘରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ ଓ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ-ବିବାଦ ଏବଂ ରୋହିଦ୍‌ଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ରୋହୈଦ୍, ଅସିଫ୍ ଖାନ୍ ନା ତନ୍ମୟ ସିଂ, କିଏ ହେବେ ବିଦା ?

ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଛି କି ସଲମାନଙ୍କ 'ମାତୃଭୂମି' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ? CBFCରୁ ମିଳିପାରୁନି ମଞ୍ଜୁରୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BIGG BOSS 20 DAY 14 HIGHLIGHTS
ROHED KHAN EVICTED
ବିଗ ବସ 20
ରୋହୈଦ ଖାନ ବିଦା
BIGG BOSS 20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.