ETV Bharat / entertainment

"ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ red flags ଦେଖିଛି..." ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଶା ?

ବାଦାଶାହାଙ୍କ ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଏବେ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦'ରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ।ଲାଟେଷ୍ଟ ଏପିସୋଡରେ ସେ red flagକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

BADSHAHS EX WIFE ISHA RIKHI
BADSHAHS EX WIFE ISHA RIKHI (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଗାୟକ ତଥା ରାପର୍ ବାଦଶାହାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବାଦଶାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଶା ରିଖି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ' 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦' ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶୋ'ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡରେ, ବାଦଶାହଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା 'ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍' (ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି) ଏବଂ ବିବାହରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବାଦଶାହାଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଏକ 'ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍' ବୋଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ କହିଲେ, "ତୁମେ କେବେ ଏମିତି କୌଣସି 'ଭଲ' ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିଛ କି ?" ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତରରେ ଇଶା କହିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ 'ଭଲ' ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖିଛି ।" ଯଦିଓ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ କଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ଇଶା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ।

ପରେ, ଇଶା ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିବା କିମ୍ବା 'ମୁଭ୍ ଅନ୍' (ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା) କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନା? ତୁମେ କ’ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଧୋକା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତାପ କରନ୍ତି କି? ବିଶେଷକରି 'ପ୍ଲେ-ବୟ' (ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ପୁରୁଷ) ମାନେ?" ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୁଲୁ କହିଲେ, "ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ ବାହାରେ ଯେତେ ଉଦାସୀନ ବା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିନ ଶେଷରେ ଏକାକୀ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି "ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ତାହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ କେବେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ଏକ 'ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର' (ଗୌଣ ଚରିତ୍ର) ପାଲଟିଗଲି ।"

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଶା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହୋଷ୍ଟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଲମାନ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ—ଯାହାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଶେଷ କରିସାରିଥିଲେ—ତାଙ୍କ ନାମ ସେ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି, 'ବିଗ୍ ବସ୍' ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଇଶା ରିଖି ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନର କିଛି ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଶା ରିଖି ଏବଂ ବାଦଶାହାଙ୍କ ବିବାହ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ

ରାପର୍ ବାଦଶାହ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ରିଖି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଶାଙ୍କ ମା’ ଏକ ଘରୋଇ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିବାହର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ Ask Me Anything ସେସନ୍ ସମୟରେ ଇଶା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା ।

ଏହା ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବାଦଶାହ ଲେଖିଥିଲେ, "ଇଶା ରିଖି ଏବଂ ମୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ! କହିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ..."

ହାନିଆ ଆମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦଶାହା ଓ ରିଖିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ! ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି

ଇଶା ରିଖିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ନେଇ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ବାଦଶାହା, ଏବେ କଲେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା

ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗାର୍ଲ ସହ ବାଦଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ; ପତ୍ନୀ ଇଶା ବିବାହରେ ଲଗାଇଲେ ମୋହର, କହିଲେ 'ପତିଦେବ...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

BADSHAHS EX WIFE ISHA RIKHI
ISHA RIKHI
ବାଦଶାହା
ଇଶା ରିଖି
BIGG BOSS 20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.