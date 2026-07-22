'ବିଗ୍ ବସ୍ 20' ଘୋଷଣା; ଶୋ'ର ନୂତନ ଲୋଗୋ ସହ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍, କିଏ କରିବେ ହୋଷ୍ଟ ?
'ବିଗ୍ ବସ୍' ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ନିର୍ମାତା 20ତମ ସିଜିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 10:25 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବିଗ୍ ବସ୍' ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ 'ବିଗ୍ ବସ୍ 20'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ର ଆଉ ଏକ ସିଜିନ୍ ସଲମାନ ଖାନ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ, JioHotstar ଶୋ'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ 'ଲୋଗୋ' ରିଲିଜ୍ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ବିଗ୍ ବସ୍ ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସିଜିନ୍ 20 ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶୋ'ର ନୂତନ 'ଲୋଗୋ' ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ନୂତନ ଲୋଗୋର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସୁକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପାଇଁ ପ୍ରୋମୋ ସେୟାର କରି, ନିର୍ମାତାମାନେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଦଶନ୍ଧି ପରେ... ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ, ବିଗ୍ ବସ୍ 20, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ।" ଲୋଗୋରେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଆଖି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶୋ' ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ।
ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 "ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି"। ଏହି ଘୋଷଣା ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଣ୍ଟି ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଶୋ’ର ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ 'ଲୋଗୋ'କୁ ଆଇକନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ରିଆଲିଟି ଶୋ’ର ଆଉ ଏକ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫେରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଲିକା ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି, ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ରାପର୍ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା, ଜନ୍ନତ ଜୁବେର, ଫୈସଲ ଶେଖ, ଅରବାଜ୍ ପଟେଲ, ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ, ରୁରୁ ଠାକୁର ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଆରୋରାଙ୍କ ଭଳି ନାମ ଆଲୋଚନାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି। ତଥାପି, ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ବିଗ୍ ବସ୍ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ସ୍ଥିର ରହି ଜିତିହେବ': ଗୌରବ ଖନ୍ନା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ