ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ସଲମାନଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିବେ ଆମୀରଙ୍କ ଭାଇ ଫୈଜଲ୍ ଖାନ
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଫୈଜଲ୍ ଖାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦ ନେଇ ବଢୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଲଗାତାର 16 ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁଣି ଫେରିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ । ଚଳିତ ଶୋ'ରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଫୈଜଲ ଖାନ ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ରେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହାଉସମେଟ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ବିଗ୍ ବସ୍ 20 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫୈଜଲ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶୋ'ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୋଗଦେବେ । ଫୈଜଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶମିତା ଶେଟ୍ଟୀ, କାଜୋଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ତନିଶା ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଫରହା ଖାନଙ୍କ ଭାଇ ସାଜିଦ ଖାନ ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ରେ ଶୋ'ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଫୈଜଲଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ବିଶେଷକରି ଆମୀରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ । ସଲମାନ, ଯିଏ ଆମୀରଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେ ଶୋ'ରେ ଫୈଜଲଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବେ । ଅତୀତରେ, ଫୈଜଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମୀର ନୀରବ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଶୋ'ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଶିଳ୍ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସିଜିନର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ସେ ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗତିଶୀଳତା, କ୍ୟାରିଅର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ କି ନାହିଁ ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଫୈଜଲ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଶୋ’ର ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ର ୧୬ତମ ସିଜିନ୍ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । BB20 ରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା ।
ଫୈଜଲ ଖାନ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ମାଧୋଷ ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ଜଠରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ପିତା ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ମେଲାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଖାନାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫିରେ କାବୁ (୨୦୦୨), ବର୍ଡର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା (୨୦୦୩), ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ବୁଝି ଗୟା (୨୦୦୫) ଭଳି ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଧମାକା କରିଥିଲା ।
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦କୁ ଫେରିବା ପରେ, ଏହି ଶୋ’ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ରାତି ୯:୦୦ ରେ JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ଏବଂ ପରେ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଗ ବସ 20 ଶୋ’ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ: ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ‘ଜୀବନଦାନ’ ଦେବେ ସଲମାନ ଖାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର
'ବିଗ୍ ବସ୍ 20' ଘୋଷଣା; ଶୋ'ର ନୂତନ ଲୋଗୋ ସହ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ୍, କିଏ କରିବେ ହୋଷ୍ଟ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ