'ବିଗ୍ ବସ୍ ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ସ୍ଥିର ରହି ଜିତିହେବ': ଗୌରବ ଖନ୍ନା
ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା । ଯାତ୍ରା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏବଂ କିପରି ସେ ସଫଳତା ହାତେଇଲେ ? ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଲେ ଅନୁଭୂତି...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 9, 2025 at 4:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 19 ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତି ଲାଇମଲାଇଟରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବିଗ ବସ ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ବିଜେତା ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି । "ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୌଡ଼ ଜିତିପାରିବ"- ଏହି ପ୍ରବାଦଟି ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 19 ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଧରି ଘରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଶୋ' ହୋଷ୍ଟ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ଶାନ୍ତ" ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏହି ମନୋଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେତା କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ କିପରି ସେ ସଫଳତା ହାତେଇଲେ ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଖନ୍ନା ।
ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୌରବ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମୋଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ କୋଣରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ ଶୋ' ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶୋ' ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ମୁଁ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ରୋଷେୟା ନଥିଲି, ମୋର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ୍ରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ରାଜନୀତି ରୋଷେଇ ଘର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଲି ଏବଂ ଶୋ'ରେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ତାହାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । ହାଲୱା, ପୋହା, ସୁଜିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା.. ଏସବୁ 7 ସପ୍ତାହ ଧରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖୁ ନଥିଲେ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋ'ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।''
ଗୌରବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ହୁଏତ, ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ନ ହୋଇ କିମ୍ବା ନିଜର ଶାନ୍ତତା ହରାଇ ନ ପାରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ବଜାୟ ରଖିବା । ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିପାରିବେ ।
ଏହା କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ରଣନୀତି ?
ଗୌବର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଥିଲି; ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା । ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା, ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେହିପରି । ଯାହା ମୁଁ ମୋ ବାପାମାଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଶୋ’କୁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ । ମୁଁ ଏପରି କାମ କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କରେ ନାହିଁ ।''
ଗୌରବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗ୍ ବସ୍ ର ଅନେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଶୋ'କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି । ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେପରି କାମ କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମଣିଷ, ଆପଣ ତାହା ଛାଡିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର, ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମିଛ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୋ' ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ହେବାକୁ ପଡିବ ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ମନର ଖେଳ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଟ୍ରିଗର ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ବିଜେତା ହୋଇପାରିବେ । ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ମୋର ଅନେକ ସହ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବୁଝି ନଥିଲେ ଯେ ଶୋ'ଟି ଏକ ମାରାଥନ ପରି; ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜେ ସୁପର ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ଏକ 15 ସପ୍ତାହର ଶୋ' ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା 15 ମିନିଟର ଶୋ'। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୁପର ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୋ'ରୁ ବାହାର ହୋଇଗଲେ । ସେହିଠାରେ ସେମାନେ କାହାଣୀ ହରାଇଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶୋର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଶବ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି । ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି କାରଣ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲି ତେବେ ସଲମାନ ମୋତେ ତିନିରୁ ଚାରି ଥର କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲି । ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲି; ଏହା ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆସେ । ମୁଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ନେଇଥାଏ; ମୁଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ନେଇଥାଏ । ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଏପରି କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ପରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଅପମାନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଗାଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେତା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯିଏ ସଠିକ୍ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଜିତିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଶୋ’ ଜିତିଥାନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ସରଳ ।''
ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ‘ଜିକେ (ଗୌରବ ଖାନ୍ନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମ) କ୍ୟା କରେଗା’ ଗୀତଟି ବାରମ୍ବାର କହି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖେଳ କିପରି ଖେଳିବେ ତାହା ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଜିକେ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, ଶୋ’ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । ଯଦି ଆପଣ ଈର୍ଷାଳୁ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଈର୍ଷାଳୁ କରିବେ । କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା । ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେପରିକି ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ, ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଜିଶାନ କ୍ୱାଦ୍ରି ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଜେତା ବୋଲି କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ । ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୋ’ରେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ନଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି ଏପରି କରିବି? କିନ୍ତୁ ଫରହାନା ନିଜେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୋ ପାଇଁ ତାଳି ମାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ’ଣ କହିବି?”
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତେବେ ଖନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, "ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହା ସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲି ସେପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉ ନଥିଲି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉ ନଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଶୋ' ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥହୀନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବି? ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଜାଣିଶୁଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲି; ମୁଁ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ କେବେ ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡି ନଥିଲି । ମୁଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲି ସେପରି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ।"
ଶୋ’ରେ ଖନ୍ନା ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଅମାଲ୍ ମଲିକଙ୍କ ସମୀକରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁହଁରେ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତି 'ସମ୍ମାନ' ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତାଙ୍କୁ ହାତବାରିସି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ଖନ୍ନା ହସି ହସି କହିଲେ, “ଅମାଲ୍ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସଂଗୀତକାର। ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଶୋ’ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଖେଳାଳି; ମୁଁ ମୁହଁରେ କହିବି । ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଅମାଲ୍ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜେତା । ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ । ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ । ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ।”
ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସଲମାନ ଖାନ, ଯିଏ ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାସଲ କରିବା, ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ । ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ।