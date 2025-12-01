ବିଗ ବସ 19; ରେସରେ ଏହି ଟପ୍ 6 ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ବିଦା ହେଲେ ଶେହବାଜ
ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । ଶୋ’ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି । ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ପରେ ଶେହବାଜ ଘରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ବିଗ ବସ ୧୯' । ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । ତେବେ ଶୋ'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସପ୍ତାହର ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଝଟକା ଆଣିଛି । ପ୍ରଥମେ, ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଆସିଥିଲା । ଶେହବାଜ ଘରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛଅ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବେ ଶୋ’ ଜିତିବେ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବେ । ତାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ।
ଘରୁ ବିଦା ହେଲେ ଶେହବାଜ
ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ପରେ, ଶାହବାଜ ବାଦେଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଶେହବାଜଙ୍କ ଘରଛାଡ଼ି ଘୋଷଣା ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଶୋ'ର ମରାଠୀ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ହୋଷ୍ଟ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭରେ, ସଲମାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଘରଛାଡ଼ିଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ତା'ପରେ ରିତେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର କାହାକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ । ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାହବାଜ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍ ମାଳତୀ ଚହରଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ ।
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସସପେନ୍ସ ପରେ, ରିତେଶ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶେହବାଜ ବଦେଶାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି । ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ, ଘରର ପରିବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲା । ତାଙ୍କ ବିଦାୟରେ ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ । ସଲମାନ୍ ଖାନ ଶେହବାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଶେହନାଜ ଗିଲଙ୍କ ଭାଇ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପ ଶାହବାଜ ବଦେଶା ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା । ବିଦାୟ ସମୟରେ, ଶେହବାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଦେଖାଯିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋ’ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ।
'ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଜେତା': ଶେହନାଜ
ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶେହବାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଶେହନାଜ ଏବଂ ଶେହବାଜ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ଜର୍ଜିଆ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଶେହନାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଜେତା, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ।"
ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6 ଜଣ କିଏ ?
ଫିନାଲେ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ଟ୍ରଫିର ଗୋଟିଏ ପାଦ ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅନୁପମା ଅଭିନେତା ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ ବିଜେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଟିକେଟ୍ ଟୁ ଫିନାଲେ ଟାସ୍କ ଜିତି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ତଳେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ:
- ଗୌରବ ଖନ୍ନା (ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ)
- ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ
- ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ
- ପ୍ରଣିତ ମୋର୍
- ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍
- ମାଳତୀ ଚହର
ଏହି ଦିନ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଫିନାଲେ
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ ଶୋ’ କିଏ ଜିତିବେ ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବେ । ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
