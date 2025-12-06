ବିଗ ବସ 19: ଫିନାଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ବିଜେତା ଘୋଷିତ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା କ’ଣ
ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ।
Published : December 6, 2025 at 1:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋ' ବିଗ୍ ବସ୍ 19 କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା । ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 7 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ପ୍ରଣୀତ ମୋରେ, ଅମାଲ ମଲିକ, ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି । ସର୍ବସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଗୌରବ ଖନ୍ନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ବିଜେତା ହେବେ ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ଟ୍ରଫି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ଏଥର ଟ୍ରଫି ବିଗ୍ ବସ୍ ଇତିହାସରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ, ଯାହା 'ଗରୱାଲ୍ କି ସାର୍କ' ଥିମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଟ୍ରଫିର ଆକୃତି ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ପ୍ରମୋରେ ସଲମାନ ଖାନ ଦେଇଥିବା ହାତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ସମାନ । ମାଲତୀ ଚହର ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଥିବା 5 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରଫି ହୀରା ହାର ପରି ଝଲସୁଛି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କିଏ ?
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଜେତା କୁହାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅମାଲ ମଲିକ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ, ପ୍ରଣୀତ ମୋରେ ଏବଂ ତାନିଆ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ଅପଡେଟର ଆକଳନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଉଛି । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ବିଜେତା ହେବେ, ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ରନର୍ ଅପ୍, ପ୍ରଣିତ ମୋରେ (ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ), ଅମାଲ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତାନିଆ ପଛରେ ରହିବେ । ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, 'ବିଗ୍ ବସ୍ 19' ବିଜେତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଜେତା ଘୋଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ?
ଶୋ’ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ବିଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ କି? ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସୂଚନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ବିଜେତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଗ୍ ବସ୍ 18 ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ରଜତ ଡାଲାଲଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରଣଭୀର ମେହେରାଙ୍କୁ ସୋ’ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । କହିରଖୁଛୁ କି, ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 7, 2025 ରେ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୋ’ର ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା କିଏ ? ଏହି ଶୋ ’ରାତି 9 ଟାରୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଏବଂ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।
ବିଗ ବସ୍ ବିଜେତା ତାଲିକା:
- ରାହୁଲ ରୟ (ବିଗ୍ ବସ୍))
- ଆଶୁତୋଷ କ ush ଶିକ (ବିଗ୍ ବସ୍ ୨)
- ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ (ବିଗ୍ ବସ୍))
- ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ (ବିଗ୍ ବସ୍ 4)
- ଜୁହି ପରମାର (ବିଗ୍ ବସ୍))
- ଉର୍ବଶୀ ଧୋଲାକିଆ (ବିଗ୍ ବସ୍ 6)
- ଗୌହର ଖାନ (ବିଗ୍ ବସ୍ 7)
- ଗୌତମ ଗୁଲାଟି (ବିଗ୍ ବସ୍))
- ପ୍ରିନ୍ସ ନାରୁଲା (ବିଗ୍ ବସ୍ 9)
- ମନଭେର ଗୁରୁଜାର (ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୦)
- ଶିଳ୍ପା ସିନ୍ଦେ (ବିଗ୍ ବସ୍ 11)
- ଦୀପିକା କକ୍କର (ବିଗ୍ ବସ୍ 12)
- ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା (ବିଗ୍ ବସ୍ 13)
- ରୁବିନା ଦିଲାଇକ୍ (ବିଗ୍ ବସ୍ 14)
- ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶ (ବିଗ୍ ବସ୍ 15)
- MC Stan (ବିଗ୍ ବସ୍ 16)
- ମୁନାୱାର ଫାରୁକି (ବିଗ୍ ବସ୍ 17)
- କରଣଭୀର ମେହେରା (ବିଗ୍ ବସ୍ 18)
ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନରେ କିଏ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
