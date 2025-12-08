ETV Bharat / entertainment

'ବିଗ ବିସ 19' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା

'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ବିଜେତା ହେଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୌରବ ଲାଇଭ୍ ଭୋଟିଂରେ ଜିତି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ।

GAURAV KHANNA BIGG BOSS 19 WINNER
'ବିଗ ବିସ 19' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 9:50 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଶୋ' କୁ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି । ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଏହି ସିଜିନର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଫରହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଶୋ'ର ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି କବଜା କରିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ରନର୍ସ ଅପ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗୌରବଙ୍କୁ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଲା ?

ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଏହି ଶୋ’ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ । ସେ ଏକ ଟାସ୍କ ଜିତି ଫାଇନାଲକୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ, ପ୍ରଣିତ ମୋରେ, ଅମାଲ ମଲିକ ଏବଂ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ସିଜିନର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗୌରବ ଏବଂ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଶୋ'ର ବିଜେତା ଭାବରେ ଗୌରବଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୌରବଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରଫି ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ

ଏହି ବିଜୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଗୌରବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଜୟ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ।"

ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଗୌରବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କିପରି ହିଂସା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି ଶୋ’ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏସବୁ ନକରି ମୋର ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ କେବଳ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଉତ୍ତେଜନାରେ ନୁହେଁ । ଟିଭି ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅତୀତରେ ଏହି ଶୋ’କୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ । ତେଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିଛି । ଯଦିଓ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ଏହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।''

ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା

ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଡିସେମ୍ବର 11, 1981 ରେ କାନପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗୌରବ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେ "ଅନୁପମା" ରେ ଅନୁଜ କପାଡିଆ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଲି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଗୌରବ "ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଜନ୍ 1" ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସେଲିବ୍ରିଟି ମାଷ୍ଟରସେଫ୍‌ର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ଏତିକି ପାଇଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି

୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଗୌରବଙ୍କ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶଶି ଓ ବିନୋଦ ଖନ୍ନା । ଗୌରବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି । ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଗୌରବଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର କାନପୁରରେ । ଗୌରବଙ୍କର ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଡି A6 ଏବଂ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350 ବାଇକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହି ସମୟରେ, ଗୌରବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୌରବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

