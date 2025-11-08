'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଶୋ'କୁ ମିଳିବ ବିଜେତା
'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୋ'କୁ ବଢ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 10:58 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯"କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି । ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସିଜିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ନିର୍ମାତାମାନେ ୧୫ ସପ୍ତାହର ଏପିସୋଡ୍ ରିଲିଜ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ରହିବେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ "ସିଜିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।" ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋ'ଟି ଏହାର 15-ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଜାରି ରହିବ । ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ହେବ । ଯେହେତୁ ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କ୍ୟାରିଅର ବର୍ବାଦ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ, କହିଲେ 'ମୁଁ ଯଦି କାହାର କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବି...'
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ବିଜେତା କିଏ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ଅଭିଷେକ ବଜାଜ, ଅଶନୁର କୌର, ନୀଲମ ଗିରି ଏବଂ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଏ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ "ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ଭାର" ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ କଲର୍ସ ଟିଭି ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିପାରିବେ । 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ସୋମବାରରୁ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନାଟକ, ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରିପାରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ